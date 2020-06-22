С 22 июня в Новосибирской области разрешается работа всех непродовольственных магазинов с отдельным входом любой торговой площади, а с 24 июня возобновят работу музеи и зоопарк, правда, пока без посещения павильонов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Губернатор Андрей Травников на оперативном совещании напомнил о том, что две недели назад было принято решение возобновить работу магазинов по продаже непродовольственных товаров с отдельным входом и площадью не более 400 квадратных метров.

«Это принципиально не повлияло на развитие эпидситуации, идет снижение темпов прироста заболевания, мы находимся в стабильной ситуации умеренного развития эпидемии, — сообщил Андрей Травников. — В связи с этим принимаются следующие решения: с сегодняшнего дня на территории Новосибирской области разрешается работа всех магазинов непродовольственных товаров с отдельным входом, независимо от площади торговых залов. И с 24 июня, со среды, разрешается работа музеев и Новосибирского зоопарка, пока — без посещения крытых павильонов, с соблюдением всех санитарных норм. Необходимые нормативные документы будут приняты на заседании правительства».

Напомним, Новосибирская область займет около 6,5 млрд рублей для поддержки бизнеса, промышленности, ЖКХ, образования, культуры, спорта и СМИ.

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