Новосибирская область займет 6,5 млрд для поддержки бизнеса и промышленности

Новосибирская область займет около 6,5 млрд рублей для поддержки бизнеса, промышленности, ЖКХ, образования, культуры, спорта и СМИ.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление, в котором содержится перечень антикризисных мероприятий по финансированию первоочередных расходов, направленных на поддержку экономики в условиях преодоления последствий коронавируса. Документ размещен на портале областного правительства. Всего на эти цели планируется направить около 6,5 млрд рублей заемных средств. Контролировать кредитование поручено региональному минфину.

Как следует из документа, средства пойдут на поддержку предпринимательства, промышленности, торговли, инвестиционной деятельности, строительной и транспортной отраслей, ЖКХ и сельского хозяйства, сферы занятости, образования, спорта, культуры и СМИ. Наибольшие суммы, более миллиарда рублей на каждую отрасль, будут выделены транспортникам, аграриям и работникам культуры. Наименьшая сумма, около 16 млн рублей, выделяется средствам массовой информации.

Сам перечень антикризисных мероприятий включает уже существующие меры поддержки. К примеру, для предпринимателей предусмотрено финансирование части затрат и поддержка по договорам лизинга. Для торговли предусмотрена материальная поддержка проведения форумов и конгрессов и субсидирование транспортных расходов по доставке товаров в отдаленные села.

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