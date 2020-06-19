Первая передвижная приемная «Единой России» начала принимать жителей Колыванского района Новосибирской области.

Вчера, 18 июня первый мобильный пункт, куда граждане обращаются с вопросами, просьбами и наказами, появился в деревне Подгорная Колыванского района. Это округ руководителя фракции ЕР в Заксобрании Новосибирской области Валерия Ильенко.

Автомобиль-приемная оборудован интернетом, видеоконференцсвязью, чтобы жители могли общаться со специалистами в дистанционном режиме – в период пандемии для этого им не приходится ехать в областной центр. Возможностью уже воспользовались около 30 человек.

В списке самых актуальных вопросов – интернет, газификация, отключения электричества, ЖКХ, поддержка многодетных и малообеспеченных семей и так далее. Местная общественница Вера Бойко рассказала, что больше 30 жителей села подали заявки на подключение к интернету, но вопрос не решается. Валерий Ильенко сообщил о переговорах с представителями провайдера, они обещали, что решат проблему до сентября этого года. Также Вера Бойко спросила, может ли одинокая мама с ребенком-инвалидом рассчитывать на бесплатное жилье. Депутат обещал посодействовать, в том числе, в предоставлении квалифицированной юридической помощи.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что ЕР в Новосибирской области объявила о перезагрузке форм работы с избирателями. Для этого региональное отделение приобретает автомобили, которые будут выполнять функцию передвижных общественных приемных партии.

Первый заместитель секретаря регионального отделения ЕР Андрей Панферов отмечал, что ближайшее время в районах области появится несколько таких мобильных пунктов. При необходимости они продолжат курсировать по территориям и после избирательной кампании.

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