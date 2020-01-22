Глава Новосибирской области Андрей Травников поставил задачи по организации более эффективной работы региональной общественной приемной партии «Единая Россия».

По сообщению пресс-службы правительства, за 2019 год мобильной приемной губернатора проведено 69 выездов в районы области, что в три раза больше, чем в 2018. Глава региона положительно оценил данную практику, подразумевающую совместную работу в населенных пунктах Новосибирской области представителей власти, врачей, юристов, представителей сферы ЖКХ и т.д.

«Могу сказать, что работой мобильной приёмной в 2019 году я удовлетворён. Очень сильный эффект, с одной стороны, жители чувствуют внимание, сопричастность. С другой стороны, чиновники разных уровней, которые иногда в суете дел теряют актуальность вопроса, понимают, что их контролируют и подсказывают, если они неправы. Если бы отделение «Единой России» в формате комплексных приемов ввело в свою работу такую практику мобильной приемной, это было бы полезно для повышения скорости реагирования на запросы граждан», — сказал Андрей Травников.

В ходе проведения мобильных приемов было рассмотрено 115 вопросов в их числе – благоустройство и ремонт дорог, транспортное обслуживание граждан, коммунальное хозяйство, подключение к системам водо-, тепло-, газо-, электроснабжения, строительство объектов социальной сферы, социальное и пенсионное обеспечение, социальная защита детей-сирот, улучшение жилищных условий и другие.

Также глава области предложил членам правительства, а также представителям различных общественных и профессиональных объединений принимать участие в комплексных приемах (подразумевают совместную работу представителей власти, врачей, юристов, представителей сферы ЖКХ и т.д.). «Комплексные приемы – такой формат МФЦ, многофункциональной помощи – укладывается в те необходимые изменения в партийной работе, которые я обозначил в самом начале: «Единая Россия» должна стать важной общественной силой, направленной на постоянное взаимодействие с населением и реагирование на изменение ситуации, на новые потребности жителей области», — подчеркнул Андрей Травников.

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