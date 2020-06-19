Губернатор, секретарь регионального отделения «Единой России» Андрей Травников проинспектировал детскую площадку в Кировском районе Новосибирска, обустроенную в рамках партийного проекта.

Андрей Травников провёл выездное совещание к детской площадке на улице Саввы Кожевникова в Кировском районе Новосибирска. Территория обустроена в рамках проекта ЕР «Городская среда». Губернатор узнал мнение жителей о площадке, проверил объекты на наличие дефектов после зимы.

«Городская среда» – самый популярный партпроект ЕР. Он стартовал в Новосибирске и Новосибирской области в 2018 году. Сейчас продолжается в рамках национального проекта.

В выездном совещании вместе с губернатором приняли участие депутаты городского совета, областного парламента от Кировского района. На площадке побывал также региональный координатор «Городской среды», депутат Госдумы Максим Кудрявцев. Он отметил, что в 2020 году ЕР взяла под благоустройство 167 объектов. «150 прошли конкурсные процедуры и законтрактованы. Работы идут полным ходом и 5 объектов уже сданы. В этом году идем более быстрым темпом, чем в прошлые годы. И районы накопили опыт, и мы знаем, что делать», – рассказал Максим Кудрявцев.

Андрей Травников отметил, что программа по благоустройству территорий в рамках проекта «Городская среда» продлится до 2024 года. «Задача регионального отделения и местных партийных отделений – создать все условия для реализации программы и обеспечить контроль. Именно этого я жду от своих коллег по партии. Важно, чтобы все построенные объекты еще много лет радовали жителей и находились в нормальном состоянии. Ведь это не просто место отдыха для детей и взрослых, такие площадки становятся центром жизни микрорайонов. Здесь и место для занятий спортом, и территория для проведения различных мероприятий», – подчеркнул глава региона.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Вениамин Пак рассказал, что все предложения по благоустройству на округе единороссы обсуждают с жителями. А Дисперсный парк на Затулинке, по его словам, – это инициатива кировчан.

Спикер Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев отметил, что жители помогают устанавливать элементы благоустройства, выходят на субботники.

Депутат горсовета, председатель общественного совета партпроекта Игорь Кудин подчеркнул, что партийцы тщательно изучают объекты, прежде чем принять их у подрядчиков. Проверяют их качество и в последующем. «Если фиксируем недоделки – предъявляем претензии подрядчику. Подрядные организации оперативно устраняют нарушения», – пояснил Игорь Кудин.

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