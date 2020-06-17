У водителя автохозяйства администрации Иркутска, с которым контактировал мэр города Руслан Болотов, подтвердилась коронавирусная инфекция. Результат теста на COVID-19 у мэра был отрицательный, но он принял решение работать в дистанционном режиме, сообщает пресс-служба мэрии.

Заместитель мэра Иркутска Андрей Южаков, сообщил, что сотрудники администрации города активно участвуют в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией, проводимых Роспотребнадзором, медицинскими и волонтерскими организациями.

«Водители автохозяйства задействованы в работе по развозу предписаний Роспотребнадзора, проверке людей, находящихся на самоизоляции, возят специалистов, которые берут тесты у граждан. Несмотря на то, что все рабочие выезды осуществляются с соблюдением мер безопасности, первый положительный результат был выявлен именно в автохозяйстве», — сообщил вице-мэр.

Кроме того, случай заболевания COVID-19 был подтвержден в Управлении специального обеспечения администрации Иркутска.

За прошедшие сутки в Иркутской области было выявлено 133 новых случая инфицирования коронавирусом.

Напомним, в Новосибирской области за сутки выявили 107 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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