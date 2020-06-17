По данным оперативного штаба на утро 17 июня в Новосибирской области за сутки выявили 107 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 111 пациентов выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов. Скончались два пациента – мужчина в возрасте 73 года, и женщина в возрасте 70 лет.

Всего в регионе зарегистрировано 4604 случая COVID-19, из них – 309 детей. 2387 пациентов выздоровели, 62 пациента скончались.В отделениях реанимации находятся 49 человек. На ИВЛ – 9 пациентов.В детскую больницу №3 госпитализированы 58 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 777.264 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы в больницы районов области.

Всего в Новосибирской области провели 160 987 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 426 жителей региона, 22 872 человека сняты с наблюдения.

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано также 1034 случаев ОРВИ, госпитализированы 29 пациентов с таким диагнозом.

По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Новосибирская область улучшила позицию в рейтинге СФО по заболеваемости на 100 тысяч населения — по состоянию на 15 июня регион опустился на 5-е место, и теперь уступает Тыве, Хакасии, Красноярскому краю и Иркутской области. Во всех этих регионах продолжается заметный прирост заболевших.

По данным на 15 июня индекс прироста в Новосибирской области составляет 157,8 случай на 100 тысяч человек. Несмотря на то, что позиция в общем рейтинге несколько улучшилась, количество ежедневно выявляемых случаев заболевания по области продолжает оставаться стабильно высоким — более 100 человек в сутки.

«Антилидером» по рассматриваемому индексу в СФО продолжает оставаться Республика Тыва. Там на 100 тысяч жителей отмечено уже 801,5 случая коронавирусной инфекции. За неделю уровень заболеваемости в Тыве вырос почти на треть, на 258,6 пункта.

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