Новосибирской клинике НИИТО назначили врио директора

Жанна Гладкова
 
Здание по ул. Фрунзе, 19а передали на ответственное хранение ФГБУ "ННИИТО им.Я.Л. Цивьяна" Минздрава России

Как стало известно «Континенту Сибирь», сегодня состоялось собрание учредителей АНО «Клиника НИИТО», на котором временно исполняющим обязанности директора клиники назначен Андрей Башаров.

Вчера, 8 июня, во время процедуры передачи здания по ул. Фрунзе, 19а на ответственное хранение НИИ травматологии и ортопедии, как писал «Континент Сибирь», стало известно, что директор АНО «Клиника НИИТО» Оксана Шелякина ушла на больничный и ни на кого не возложила свои обязанности по руководству лечебным учреждением. Этот факт является препятствием для выполнения предписания следственных органов по передаче лечебного оборудования, находящегося в здании, на ответственное хранение.

Учредители, а на сегодняшний день по информации сервиса rusprofile.ru у АНО три учредителя – ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России, Н.Г. Фомичев и О.В. Шелякина, приняли решение назначить временного исполняющего обязанности директора клиники для соблюдения процессуальных норм. Кандидат медицинских наук, экс-руководитель медицинских учреждений Минобороны РФ Андрей Башаров будет руководить клиникой во время болезни Оксаны Шелякиной.

Напомним,  7 мая следствие по делу о хищениях в рамках контрактов на поставки медпрепаратов, обвиняемыми по которым выступают бывший директор ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Михаил Садовой, его консультант и соучредитель частной клиники АНО НИИТО Сергей Поскочин, а также руководители трех коммерческих компаний, направило в администрация ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» постановление, согласно которому институт обязан принять здание по ул. Фрунзе, 19а и поименованное оборудование на ответственное хранение, обеспечить охрану и гарантировать сохранность имущества.

8 июня началась процедура передачи 10-этажного здания вместе с техническим оборудованием.

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