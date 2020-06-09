Новосибирской клинике НИИТО назначили врио директора

Как стало известно «Континенту Сибирь», сегодня состоялось собрание учредителей АНО «Клиника НИИТО», на котором временно исполняющим обязанности директора клиники назначен Андрей Башаров.

Вчера, 8 июня, во время процедуры передачи здания по ул. Фрунзе, 19а на ответственное хранение НИИ травматологии и ортопедии, как писал «Континент Сибирь», стало известно, что директор АНО «Клиника НИИТО» Оксана Шелякина ушла на больничный и ни на кого не возложила свои обязанности по руководству лечебным учреждением. Этот факт является препятствием для выполнения предписания следственных органов по передаче лечебного оборудования, находящегося в здании, на ответственное хранение.

Учредители, а на сегодняшний день по информации сервиса rusprofile.ru у АНО три учредителя – ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России, Н.Г. Фомичев и О.В. Шелякина, приняли решение назначить временного исполняющего обязанности директора клиники для соблюдения процессуальных норм. Кандидат медицинских наук, экс-руководитель медицинских учреждений Минобороны РФ Андрей Башаров будет руководить клиникой во время болезни Оксаны Шелякиной.

Напомним, 7 мая следствие по делу о хищениях в рамках контрактов на поставки медпрепаратов, обвиняемыми по которым выступают бывший директор ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Михаил Садовой, его консультант и соучредитель частной клиники АНО НИИТО Сергей Поскочин, а также руководители трех коммерческих компаний, направило в администрация ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» постановление, согласно которому институт обязан принять здание по ул. Фрунзе, 19а и поименованное оборудование на ответственное хранение, обеспечить охрану и гарантировать сохранность имущества.

8 июня началась процедура передачи 10-этажного здания вместе с техническим оборудованием.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.