Новосибирский НИИТО взял здание клиники на ответственное хранение

Сегодня, 8 июня, началась процедура передачи 10-этажного здания вместе с техническим оборудованием по ул. Фрунзе, 19а, в котором расположена «Клиника НИИТО», на ответственное хранение в ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна». За процессом наблюдали корреспонденты «Континента Сибирь». Представители АНО «Клиника НИИТО» участвовать в процедуре отказались. Передача лечебного оборудования пройдет в ближайшие дни.

Как ранее сообщал «Континент Сибирь», 7 мая следствие по делу о хищениях в рамках контрактов на поставки медпрепаратов, обвиняемыми по которым выступают бывший директор ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Михаил Садовой, его консультант и соучредитель частной клиники АНО НИИТО Сергей Поскочин, а также руководители трех коммерческих компаний, направило в администрация ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» постановление, согласно которому институт обязан принять здание по ул. Фрунзе, 19а и поименованное оборудование на ответственное хранение, обеспечить охрану и гарантировать сохранность имущества.

Руководство АНО «Клиника НИИТО» было заранее проинформировано о дате и времени процедуры приема-передачи. Однако, когда следователь в сопровождении сотрудников ФГБУ прибыл в лечебное учреждение, оказалось, что директор клиники Оксана Шелякина находится на больничном, а ее заместитель не наделен полномочиями, документа о возложении обязанности директора представлено не было. Не смогли найти и юриста АНО «Клиника НИИТО», ее не было на рабочем месте в кабинете, а мобильный телефон она оставила дома.

Тем не менее, как пояснили «Континенту Сибирь» юристы ФГБУ, отказ от участия в процессе представителей клиники не мешает выполнению постановления следственных органов. Комиссия, сформированная институтом для процедуры приема-передачи имущества, состоит из руководителей соответствующих служб и подразделений под чью ответственность с сегодняшнего дня переходит здание.

Инвентаризацию прошли помещения, где установлены серверы, газификатор и другое техническое оборудование для обеспечения работы операционных и самой клиники. Сегодня можно предположить, что процесс передачи затянется по времени, так как охрана «Техинкома» (собственник здания на Фрунзе 19а) не смогла предоставить ключи от всех помещений.

Как рассказал «Континент Сибирь» и.о. директора ФГБУ«ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Андрей Корыткин, передача здания, в котором находится клиника, на ответственное хранение институту не повлияет на ее работу. «Сотрудники АНО «Клиника НИИТО» не останутся без работы, а пациенты – без высококвалифицированной специализированной помощи. Мы действуем в интересах пациентов и будет добиваться сохранения врачебного и обеспечивающего персонала клиники», – подчеркнул Андрей Корыткин.

АНО «Клиника НИИТО» было создано в 2000 году новосибирским научно-исследовательским институтом травматологии и ортопедии. АНО инвестировало в оборудование клиники и стало единственным учредителем «Техинкома», основной вид деятельности которого – аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Специально для медучреждения в центре Новосибирска компания построила 10-этажное здание со стационаром, которое клиника и арендовала. Общая сумма инвестиций в проект оценивалась в 1,2 млрд рублей. Однако с течением времени доля «Клиники НИИТО» в ООО «Техинком» была размыта за счет займов у посторонних компаний, связанных с экс-директором АНО «Клиника НИИТО» Сергеем Поскочиным. Сегодня по данным Rusprofile в составе учредителей «Техинкома» – ООО «НИТЕК» (40,3%), АНО «Клиника НИИТО» (24,1%), ООО «Медтрейд» (16,81%), ОАО «БИЗНЕС-АНАЛИТИКА» (14,31%) и Поскочин Дмитрий Сергеевич (4,48%).

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