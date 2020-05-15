В редакцию «Континента Сибирь» поступило информационное сообщение от руководства ФГБУ ННИИТО, в котором опровергается информация, опубликованная в некоторых новосибирских СМИ о том, что здание на ул. Фрунзе, 19а, которое арендует АНО «Клиника НИИТО» у компании «Техинком», передано на ответственное хранение материнской компании без законных на это оснований.

В середине мая 2020 года следствие по делу о хищениях в рамках контрактов на поставки медпрепаратов, обвиняемыми по которым выступают бывший директор ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Михаил Садовой, его консультант и соучредитель частной клиники АНО НИИТО Сергей Поскочин, а также руководители трех коммерческих компаний, решило передать 10-этажное здание по ул. Фрунзе, 19а вместе с оборудованием на ответственное хранение в НИИ травматологии и ортопедии.

«Известно, что срок аренды здания по ул. Фрунзе, 19а истекает в июне. Накануне, 7 мая, администрация ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» получила постановление от органов следствия, согласно которому здание и оборудование, указанное в этом постановлении, передаётся в федеральный институт на дальнейшее ответственное хранение, – говорится в пресс-релизе НИИ травматологии и ортопедии. – Законность этой процедуры определена следственными органами, и мы не вправе давать ей оценки. Поэтому на основании официальных документов институт обязан принять здание и поименованное оборудование на ответственное хранение, обеспечить охрану и гарантировать сохранность имущества».

С 15 мая по 4 июня 2020 года запланирована работа инвентаризационной комиссии, которая по акту приёма передачи зафиксирует наличие и техническое состояние материальных ценностей.

«На наш взгляд, дезориентирующая информация о «незаконности» перехода здания под ответственное хранение института публикуется в ряде СМИ в интересах конкретных лиц, недовольных действиями следственных органов. Коллектив в таких публикациях используется лишь как щит, с помощью которого эти лица пытаются оправдать свою деятельность. Мы со своей стороны не можем давать комментариев о законности официальной процедуры следствия в рамках уголовного дела. Институт обязан сохранить здание и оборудования согласно постановлениям», – комментирует и.о. директора ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Андрей Корыткин.

В сообщении отдельно подчеркивается, что сотрудники АНО «Клиника НИИТО» не останутся без работы, а пациенты – без высококвалифицированной специализированной помощи: «Руководство ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» действует в интересах пациентов и будет добиваться сохранения врачебного и обеспечивающего персонала АНО «Клиника НИИТО». Мы высоко ценим профессионализм медработников АНО, чьи заслуги и внимательное отношение к пациентам заслуживают только уважения и признания».

При этом институт готов предложить всем желающим сотрудникам из персонала автономной организации перейти в ФГБУ. «Со своей стороны администрация института создаст все условия для достойной оплаты труда и будет рада принять персонал в штат ННИИТО», – говорится в сообщении.

Также руководство ФГБУ считает не соответствующей действительности информацию, что ситуация со зданием на Фрунзе, 19а может повлиять на оказание специализированной медицинской помощи пациентам с подозрением и подтверждённым COVID-2019, которую готовится оказывать АНО «Клиника НИИТО». Руководство института и правительство Новосибирской области ведут работу по процессу возможного перепрофилирования здания клиники для помощи пациентам с коронавирусом.

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