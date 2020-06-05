Сотрудники Института медицины и психологии В. Зельмана Новосибирского государственного университета (НГУ) выявили три группы людей, которые по-разному относятся к пандемии COVID-19. Для этого учёные проанализировали комментарии к новостям об эпидемии, публикуемых СМИ.

К первой группе относятся те, кто строго соблюдают введенный властями режим. Они считают, что статистика по пандемии занижена. Во вторую группу относятся не верящие в опасность, скептики и сторонники теории заговоров. Они считают, что «ситуация раздута без повода», а также что вирус «не страшнее гриппа» или что «этот вирус кому-то выгоден». Представители этой группы высмеивают «паникеров» и считают, что статистика сильно преувеличена. Позиция представителей третьей группы меняется с развитием ситуации и ее освещением в новостях, публикуемых СМИ.

«Мы сталкиваемся с необходимостью и возможностью влияния на формирование ресурсного эмоционального состояния у людей. В этом плане на медийную сферу возлагается огромная ответственность», — сказала заведующая кафедрой психологии личности, заместитель директора ИМПЗ Ольга Первушина.

Напомним, сибирские ученые обнаружили опасный вид хантавируса.

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