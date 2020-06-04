Малоизученный и редкий хантавирус Аltai был выявлен в регионе в ходе совместных исследований биологов Томского государственного университета и специалистов ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», сообщает пресс-центр ТГУ.

Заражение хантавирусом чревато развитием геморрагической лихорадки, переносчиком опасного заболевания оказался один из видов землероек — бурозубка. В 2019 году в Самарской области от вспышки этой инфекции заболело 1500 человек произошла.

«Наличие хантавируса Altai было выявлено в биоматериале, собранном в 2019 году. Анализ проводился специалистами Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирск), – рассказал доцент Биологического института ТГУ Александр Жигалин. — Традиционно главным переносчиком хантавирусов в России считается рыжая полевка и полевая мышь. Однако и другие млекопитающие способны распространять этих возбудителей, поэтому в 2019 году мы начали прицельно исследовать насекомоядных на наличие у них хантавирусов».

Инфицирование хантавирусами возможно при контакте с мелкими млекопитающими и продуктами их жизнедеятельности и как правило, заражение человека в Евразии заканчивается развитием геморрагической лихорадки.

Учёный отметил, что в группы риска входят владельцев дачных участков, частных домов, сборщиков дикоросов, рыбаков, охотников, туристов и тех, кто часто отдыхает на природе.

«Прошлогодняя вспышка показала уязвимость горожан, так как массовое размножение переносчиков инфекции произошло по причине отсутствия должного внимания властей к благоустройству городской среды, в частности, к бесконтрольному появлению и разрастанию несанкционированных свалок», — сказал Жигалин.

Способы проникновения хантавируса в организм человека похожи на то, как это происходит у коронавируса, но зафиксированы лишь единичные случаи передачи хантавирусов от человека к человеку, что для коронавирусов является основным путем распространения.

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