Новые возможности для благоустройства, озеленения и дальнейшего развития территории прилегающего микрорайона откроет ввод в эксплуатацию коллектора на реке Ельцовке-1 на улице Галущака. В перспективе здесь планируется построить школу и обустроить зеленую зону. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть в ходе выездного совещания.

«Берег Ельцовки-1 – это последний неблагоустроенный участок в этом районе. Кроме того, река в последнее время стала представлять серьезную опасность: во время ливней, таяния снега уровень воды поднимается и подмывает берег, на котором стоят многоквартирные дома. Принято решение совместно с инвестором обустроить в этом месте коллектор, засыпать его и развивать микрорайон дальше, – сообщил мэр Новосибирска. – Мы заключили договор, согласно которому 70 миллионов рублей дает инвестор, еще 70 миллионов рублей – город. На этом месте планируем построить многоквартирный дом и социальные объекты: зарезервировано место для школы на тысячу мест, которая очень нужна развивающемуся микрорайону, а на остальной территории будет обустроена парковая зона».

Строительство коллектора на реке Ельцовке-1 началось в 2018 году. Проектировщиком объекта и исполнителем работ выступает МУП «Управление заказчика строительства подземных транспортных сооружений». Общая протяженность сооружения – 196 метров. В конце июня буде завершено обустройство коллектора и водосбросных канализационных камер, после чего площадку передадут застройщику – компании «Сибирь Девелопмент». Для дальнейшего развития территории потребуется снос частных домов, расположенных на правом берегу реки Ельцовки-1, сейчас там около десятка строений. Планируется также реконструкция улицы Дачной.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.