АО «УК «Кузбассразрез­уголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) обновило парк эксплуатируемой техники, введя в эксплуатацию новый отечественный экскаватор ЭКГ-18М. В честь предстоящего 300-летия открытия Кузбасса, которое будет отмечаться в 2021 году, машине присвоен номер 300. Новый экскаватор будет работать на Бачатском угольном разрезе.

ЭКГ-18М — это модернизированная модель экскаватора производства ПАО «Уралмашзавод» (УЗТМ), который сегодня широко используется в горной отрасли. ЭКГ-18 под заводским номером 1 был запущен в 2011 году на Краснобродском угольном разрезе, а сегодня на предприятиях компании работают уже 10 таких машин. Примечательно, что специалисты угольной компании принимали непосредственное участие в доработке экскаватора. В обновленной версии серийной модели был учтен девятилетний опыт эксплуатации машин этого класса на предприятиях УК «Кузбассразрезуголь».

«По сути, завод изготавливает технику под конкретного заказчика, и под каждую машину составляется техническое задание, в котором все нюансы прописываются. «Кузбассразрезуголь» — заказчик требовательный, специалисты угольной компании и конструкторы завода вместе обсуждали, какие коррективы необходимо внести. Такой тандем приносит свои плоды», — отметил директор по сервису в Сибирском федеральном округе сервисного центра «УЗТМ-КАРТЭКС» Алексей Оноприенко.

Внешне новый экскаватор похож на своего предшественника, но это только внешне. Инженеры применили ряд оригинальных решений при доработке машины, которые вывели ее на новый уровень.

Изменения, направленные на повышение надежности, ресурса машины и безопасности работ, коснулись большинства основных узлов, конструкций и систем экскаватора. Так, в новой модели был модернизирован механизм открывания днища ковша, что позволило уменьшить цикл его разгрузки в автосамосвал, выполнены работы по улучшению конструктива стрелы и ходовой тележки. Изменения затронули и кузов: повышены его герметичность, безопасность, созданы более комфортные условия для машиниста. Установлена информационно-диагностическая система, призванная обеспечить надежный контроль работы узлов и защиту экскаватора от эксплуатации в режимах перегрузки. Новый экскаватор оборудован системой сигнального освещения опасной зоны, которая повышает безопасность горных работ в темное время суток, а система видеонаблюдения позволяет одновременно контролировать машинное отделение, рабочее оборудование и «мертвые зоны» экскаватора. Защиту от возгораний обеспечивает автоматическая система пожаротушения «ТУНГУС» кузбасского производства.

«В сотрудничестве специалистов угольной компании и конструкторов Уралмашзавода удалось создать совершенно другую машину, более надежную, удобную и безопасную в работе. Этот экскаватор по своим характеристикам ничем не уступает зарубежным аналогам», — отметил начальник энергомеханического департамента АО «УК «Кузбассразрезуголь» Игорь Кирилов.

Запуск в эксплуатацию новичка экскаваторного парка совпал со знаменательный датой: технику торжественно ввели в работу 19 мая, в этот день «Кузбассразрезуголь» отметил 56-летие.

«Очень послушная машина, — поделился первыми впечатлениями от новой техники машинист экскаватора Виктор Федякин, бригаде которого доверили управление экскаватором. — В жизни каждого есть такие прекрасные моменты, когда что-то делаешь с большим удовольствием, вот это как раз тот случай. На новой машине работать стало намного проще».

Бригадир высоко оценил все удобства новой модели. В частности, если машинист забыл при работе поднять лестницу, голосовой сигнал сообщает об этом. А ошибки не исключены, особенно в ночные смены, когда под утро уже накапливается усталость.

«И, конечно, установлена очень удобная система видеонаблюдения, которая насчитывает восемь камер и выводит изображение сразу на два монитора. Я одновременно могу наблюдать за всем, что происходит внутри и снаружи экскаватора, «слепых зон» нет», — резюмировал Виктор Федякин.

До конца 2020 года «Кузбассразрезуголь» планирует приобрести еще четыре таких экскаватора: по одному — на Кедровский и Калтанский разрезы, еще два поступят на Бачатский разрез.

«Уже завтра вместе с техническим прогрессом, с новыми идеями и мыслями, с изменениями условий эксплуатации и требований заказчика понадобится и новая техника. И, конечно, мы вместе с нашими партнерами из «Кузбассразрезугля» готовы вносить коррективы в нашу флагманскую модель», — отметил директор по сервису в Сибирском федеральном округе сервисного центра «УЗТМ-КАРТЭКС» Алексей Оноприенко.

АО «УК «Кузбассразрезуголь» — предприятие сырьевого комплекса Уральской горно-металлургической компании (УГМК), специализирующееся на добыче каменного угля открытым способом. В 2006 году УК «Кузбассразрезуголь» перешла под управление ООО «УГМК-Холдинг», которому были переданы функции единоличного исполнительного органа.

Предприятия компании добывают энергетический и коксующийся уголь (основные марки — Д, ДГ, Г, СС, Т, КО, КС).

Объем инвестиций в развитие производства складывается исходя из стратегических планов компании на данный момент. В частности, в 2019 году львиную долю инвестиций «Кузбассразрезугля» составили средства, направленные на пополнение экскаваторного парка. В 2019 году запущены в эксплуатацию 9 новых экскаваторов: два WK-35 (Бачатский, Талдинский разрезы), два ЭКГ-18 (Моховский, Калтанский), два HITACHI EX-1900 (Бачатский, Талдинский), один HITACHI EX-3600 (Талдинский), один HITACHI EX-1200 (Калтанский) и один CAT-390 (Краснобродский разрез). В 2019 году филиалы компании получили и ввели в эксплуатацию 87 новых самосвалов БелАЗ грузоподъемностью от 90 до 360 тонн. Это самое масштабное пополнение парка технологического автотранспорта компании за всю ее историю.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.