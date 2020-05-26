Эксперты: «Справедливая Россия» изменит расстановку сил на политической арене в Новосибирской области

Елена Фаламеева
 
Анатолий Кубанов (слева) и Александр Аксененко

С момента старта в Новосибирске проекта «Справедливой России» «Человек против системы» заявки на участие в нем подали 50 человек. Новый партийный проект – это кадровый конкурс, участники которого смогут стать кандидатами на муниципальных и региональных выборах в Новосибирской области без сбора подписей. Также это площадка для жителей, которые хотят рассказать о проблемах территории. Эксперты считают, что у «Справедливой России» благодаря этому проекту есть шанс изменить расстановку сил на политической арене в регионе.

21 мая лидеры новосибирской «Справедливой России» — председатель регионального отделения партии Анатолий Кубанов и секретарь регионального отделения Александр Аксененко представили проект «Человек против системы». Это новая онлайн-платформа, размещенная по адресу справедливыйчеловек.рф.

Проект сразу же получил большое внимание. С момента запуска заявки на участие в нем подали более 50 человек. Из них восемь – женщины. Возраст участников – от 23 до 48 лет. В их числе представители Новосибирска, Новосибирского, Мошковского, Баганского, Искитимского районов и города Бердска.

«Участники проекта «Человек против системы», которые зарегистрируются, будут выполнять задания, дойдут до финала, смогут баллотироваться на предстоящих выборах в Новосибирской области без сбора подписей. Такую возможность им предоставит «Справедливая Россия». Также партия организует бесплатное сопровождение юриста. При этом, участникам проекта не обязательно вступать в «Справедливую Россию». Достаточно разделять принципы социальной справедливости, — рассказал один из инициаторов проекта, секретарь регионального бюро «Справедливой России» Александр Аксененко.

После регистрации на онлайн-платформе участнику проекта нужно будет написать информацию о себе и о проблемах территории. На ее основе будет сгенерирована индивидуальная агитационная листовка. Также претенденту нужно будет снять два видеоролика.

«Новый проект это, в первую очередь, простой и понятный социальный лифт для людей, решивших реализовать себя в политике», — продолжил Александр Аксененко.

Регистрация участников проекта продлится до 21 июня. Сроки ограничены рамками избирательной кампании.

Фото предоставлены «Справедливой Россией»

«Когда мы запускали этот проект, мы не собирались соревноваться со скучными бюрократами-единороссами, или взволнованными, огорченными навальнистами. Речь идет не о политике прошлого века, а о тех формах и методах работы, которые подсказывает сегодняшний день. Общество уже обогнало те подходы к работе с избирателями, которые демонстрируют все гранды нашей политики. Сейчас любой человек высказывает свою позицию у себя в фейсбуке, ВКонтакте. И наша платформа – это возможность людям со своими локальными историями выйти на общерегиональную площадку. В целом «Человек против системы» это пример актуальной, прозрачной политики, сетевой демократии», — рассказал Анатолий Кубанов.

Собранная через сайт информация о проблемах области, войдет в предвыборную программу партии. Также жалобы от жителей региона будут приниматься и после единого дня голосования. Работа платформы после 13 сентября прекращаться не будет.

Профессор политологии Северо-Западного института управления РАНХиГС Инна Ветренко отметила, что «Человек против системы» отличается системностью и продуманностью.

«Проект включает два направления. Первый – подбор кандидатов. Один из рисков в данном направлении – выдвижение на выборы людей, не аффилированных с партией, что чревато размытием идеологии. В тоже время это хорошая задумка для пополнения кадрового ресурса партии. Второй — формирование программы партии на основании проблематики региона, о которой сообщили сами жители. Это выверенный формат работы. Однако политическая культура у нас такова, что люди могут завалить организаторов проекта единичными мелкими жалобами. Поэтому нужны хорошие специалисты, которые сделают поступившую информацию универсальной, представляющей запросы широкого круга людей», — считает Инна Ветренко.

Политический эксперт, директор компании «Инфо-Сфера Консалт» Владимир Леонтьев уверен, что новый проект способен оживить политическую жизнь в регионе, и даже изменить расстановку политических сил перед выборами в Новосибирской области. В ситуации, когда политическая жизнь в области состояла из пакта «Единой России» и КПРФ и событий, происходящих вокруг него, проект привлекает внимание к «Справедливой России», как третьему политическому актору в регионе.

««Справедливая Россия» демонстрирует, что нацелена на развитие, продвижение своей политической силы в регионе. Подобные шаги всегда идут в плюс. Важно не сбавить темп. Заявления должны быть подкреплены форматом действий. Народ быстро разберётся, есть ли практическая составляющая за словами о пользе критики нерадивых чиновников», — подытожил он.

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