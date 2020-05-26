С момента старта в Новосибирске проекта «Справедливой России» «Человек против системы» заявки на участие в нем подали 50 человек. Новый партийный проект – это кадровый конкурс, участники которого смогут стать кандидатами на муниципальных и региональных выборах в Новосибирской области без сбора подписей. Также это площадка для жителей, которые хотят рассказать о проблемах территории. Эксперты считают, что у «Справедливой России» благодаря этому проекту есть шанс изменить расстановку сил на политической арене в регионе.

21 мая лидеры новосибирской «Справедливой России» — председатель регионального отделения партии Анатолий Кубанов и секретарь регионального отделения Александр Аксененко представили проект «Человек против системы». Это новая онлайн-платформа, размещенная по адресу справедливыйчеловек.рф.

Проект сразу же получил большое внимание. С момента запуска заявки на участие в нем подали более 50 человек. Из них восемь – женщины. Возраст участников – от 23 до 48 лет. В их числе представители Новосибирска, Новосибирского, Мошковского, Баганского, Искитимского районов и города Бердска.

«Участники проекта «Человек против системы», которые зарегистрируются, будут выполнять задания, дойдут до финала, смогут баллотироваться на предстоящих выборах в Новосибирской области без сбора подписей. Такую возможность им предоставит «Справедливая Россия». Также партия организует бесплатное сопровождение юриста. При этом, участникам проекта не обязательно вступать в «Справедливую Россию». Достаточно разделять принципы социальной справедливости, — рассказал один из инициаторов проекта, секретарь регионального бюро «Справедливой России» Александр Аксененко.

После регистрации на онлайн-платформе участнику проекта нужно будет написать информацию о себе и о проблемах территории. На ее основе будет сгенерирована индивидуальная агитационная листовка. Также претенденту нужно будет снять два видеоролика.

«Новый проект это, в первую очередь, простой и понятный социальный лифт для людей, решивших реализовать себя в политике», — продолжил Александр Аксененко.

Регистрация участников проекта продлится до 21 июня. Сроки ограничены рамками избирательной кампании.

«Когда мы запускали этот проект, мы не собирались соревноваться со скучными бюрократами-единороссами, или взволнованными, огорченными навальнистами. Речь идет не о политике прошлого века, а о тех формах и методах работы, которые подсказывает сегодняшний день. Общество уже обогнало те подходы к работе с избирателями, которые демонстрируют все гранды нашей политики. Сейчас любой человек высказывает свою позицию у себя в фейсбуке, ВКонтакте. И наша платформа – это возможность людям со своими локальными историями выйти на общерегиональную площадку. В целом «Человек против системы» это пример актуальной, прозрачной политики, сетевой демократии», — рассказал Анатолий Кубанов.

Собранная через сайт информация о проблемах области, войдет в предвыборную программу партии. Также жалобы от жителей региона будут приниматься и после единого дня голосования. Работа платформы после 13 сентября прекращаться не будет.

Профессор политологии Северо-Западного института управления РАНХиГС Инна Ветренко отметила, что «Человек против системы» отличается системностью и продуманностью.

«Проект включает два направления. Первый – подбор кандидатов. Один из рисков в данном направлении – выдвижение на выборы людей, не аффилированных с партией, что чревато размытием идеологии. В тоже время это хорошая задумка для пополнения кадрового ресурса партии. Второй — формирование программы партии на основании проблематики региона, о которой сообщили сами жители. Это выверенный формат работы. Однако политическая культура у нас такова, что люди могут завалить организаторов проекта единичными мелкими жалобами. Поэтому нужны хорошие специалисты, которые сделают поступившую информацию универсальной, представляющей запросы широкого круга людей», — считает Инна Ветренко.

Политический эксперт, директор компании «Инфо-Сфера Консалт» Владимир Леонтьев уверен, что новый проект способен оживить политическую жизнь в регионе, и даже изменить расстановку политических сил перед выборами в Новосибирской области. В ситуации, когда политическая жизнь в области состояла из пакта «Единой России» и КПРФ и событий, происходящих вокруг него, проект привлекает внимание к «Справедливой России», как третьему политическому актору в регионе.

««Справедливая Россия» демонстрирует, что нацелена на развитие, продвижение своей политической силы в регионе. Подобные шаги всегда идут в плюс. Важно не сбавить темп. Заявления должны быть подкреплены форматом действий. Народ быстро разберётся, есть ли практическая составляющая за словами о пользе критики нерадивых чиновников», — подытожил он.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.