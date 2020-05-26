Новосибирские рынки открыли для садоводов

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление, снимающее ограничение на торговлю товарами для садоводов и огородников на городских рынках.

Документ опубликован на официальном портале областного правительства, он вносит изменения в подписанное ранее постановление № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации». «Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на рынках, расположенных на территории города Новосибирска, приостановить деятельность по реализации непродовольственных товаров, за исключением товаров для садоводства и огородничества (включая инвентарь, семена, посадочный материал, средства защиты растений, удобрения)», — уточняется в документе.

Напомним, 12 мая 2020 года решением главы региона были открыты рынки на территории Новосибирской области, за исключением тех, которые расположены в областном центре. Такие меры предприняты для противодействия распространению коронавирусной инфекции и обусловлены тем, что в крупных населенных пунктах подобные торговые объекты с прилегающей инфраструктурой создают скопление людей в ограниченном пространстве. 21 мая предприниматели и сотрудники розничных продовольственных рынков Новосибирска собрались на входе в здание регионального правительства и потребовали встречи с руководством области. Они пожаловались на отсутствие работы и тяжелое материальное положение в связи с закрытием городских рынков. В ходе общения с инициативной группой заместитель губернатора Сергей Сёмка и министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров обсудили результаты проверок, проводившихся на территории рынков. По завершении встреч участники достигли договоренности о взаимодействии.

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