За месяц работы по госпрограмме ВТБ провел уже свыше 4,5 тысяч ипотечных сделок на 13,5 млрд рублей. Средняя сумма одного кредита составила около 3 млн рублей. Всего банком принято около 11 тысяч заявок более чем на 33 млрд рублей, сообщила пресс-служба ВТБ.

В рамках «Ипотеки с господдержкой 2020» ВТБ планирует выдать 250 млрд рублей кредитов, что составит треть от общего лимита в 740 млрд. Соответствующую заявку банк направил в адрес оператора программы. Учитывая высокий спрос на новую ипотеку, ВТБ предлагает продлить действие программы не до 1 ноября, а до конца текущего года. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе видеоконференции.

Регионами-лидерами по оформлению кредитов являются Москва и область, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Барнаул.

«По нашей оценке, до конца сентября лимита в 740 млрд рублей хватит для проведения 250 тысяч сделок при размере кредита до 3 миллионов рублей. Это действительно соответствует потребности рынка. Мы готовы выдать треть от этой суммы, порядка 250 млрд. При этом имело бы смысл подумать о продлении действия программы, как минимум до конца этого года. Уже сейчас видно, что продукт пользуется спросом, мы только за первый месяц приняли заявок на 33 млрд рублей. Поэтому одним из предложений является продление действия этой программы как минимум до конца года», – подчеркнул Анатолий Печатников.

«Ипотека с господдержкой 2020» позволяет оформить кредит по льготной ставке 6,5% клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн рублей – для остальных регионов страны. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки – до 20 лет.

ВТБ начал работу по программе с 17 апреля, первым из банков принимая заявки и оформляя кредитные сделки. На сегодняшний день ВТБ выдает каждую четвертую ипотеку в стране. По итогам января-апреля портфель банка в сегменте жилищных кредитов вырос на 4,8% – до 1,76 трлн рублей. Всего за январь-апрель объем выданных жилищных кредитов по сравнению с прошлым годом вырос на 21% – до 248 млрд рублей.

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