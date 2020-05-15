В Новосибирске завершился прием заявок на участие в праймериз «Единой России»

На заседании оргкомитета предварительного голосования партии «Единая Россия» объявили о завершении приема документов на участие в праймериз, который будет проходить с 25 по 31 мая. Цель предварительного голосования – обновить качественный состав кандидатов накануне выборной кампании.

Секретарь Новосибирского отделения партии «Единая Россия», губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил высокую активность кандидатов – на 15 мая зарегистрировано 408 человек: 256 – кандидаты в депутаты Законодательного собрания Новосибирской области 7 созыва и 152 – в депутаты Совета депутатов города Новосибирска.

«Это значительно превышает количество мандатов, за которые нам предстоит бороться в преддверии сентябрьской кампании. Но это позволит провести качественный конкурентный отбор, а у жителей города и области будет возможность правильно оценить и выбрать тех людей, которые хотят идти с «Единой Россией» бок о бок. Нам нужна сильная команда потому что в преддверии выборов предстоит большая и серьезная работа. Это будет самая масштабная кампания за последние годы в регионе. Нам предстоит избрать более 5000 депутатов разного уровня. И самая многочисленная и мощная политическая организация – региональное отделение партии «Единая Россия», намерена участвовать во всех избирательных кампаниях. Мы настроены на победу. Это – первая задача этого года», — прокомментировал Андрей Травников.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией предварительное голосование «Единой России» пройдет в новом для всех электронном формате. Каждый желающий может зарегистрироваться на соответствующих информационных ресурсах и отдать свой голос за того или другого кандидата.

«Онлайн-формат предварительного голосования — вынужденная мера, но абсолютно уверен, что это позволит привлечь к процедуре людей, которые готовы высказать собственную точку зрения. Тот, кто готов отдать свой голос дистанционно – ему явно не все равно», — сказал член президиума регионального политического совета Партии «Единая Россия», главный врач Новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов.

Традиционный масштабный партийный форум, который проводится ежегодно, тоже будет организован дистанционно. Мероприятие состоится 22 мая. На этот раз будут обсуждаться установки и предложения, с которыми кандидаты будут участвовать в праймериз и выборах.

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