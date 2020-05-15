Мэр Новосибирска высказался о подсветке театра оперы и балета

Валерий Иванов
 

Новое цветовое решение освещения НОВАТа вызвало многочисленные споры в соцсетях среди новосибирцев, многим из которых оно показалось слишком ярким и годящимся для цирка, но не для знаменитого театра. 

На прошедшем 15 мая традиционном часе прессы Анатолий Локоть прокомментировал подсветку оперного театра, подчеркнув, что решением таких вопросов должны заниматься специалисты. О затраченной на оформление сумме мэр сказал, что «это <…> полностью федеральные деньги». Глава города также отметил, что понимает тех, кому такое цветовое решение показалось излишне ярким, но предложил доверять профессионалам.

Отметим, что подсветка обошлась театру в 416 миллионов рублей и состоит из 1500 световых приборов.

 

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