Уважаемые жители Новосибирской области!
Дорогие ветераны!
От Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и себя лично поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!
Независимо от даты в календаре, мы всегда чтим свершения наших дедов и прадедов и понимаем, как важно беречь память об их подвиге в Великую Отечественную войну.
Чтобы почтить память Героев, «ОПОРА РОССИИ» предлагает всем предпринимателям присоединиться к акции памяти и рассказать в онлайн-формате о своих близких – участниках трагических событий 1941-1945 годов. Дополним вместе летопись Великой Победы. Сохраним имена победителей в истории!
Несомненно, Победа в Великой Отечественной войне подарила нашему народу огромные планы и надежды на счастливое будущее. Именно ради него трудились наши деды и отцы после Великой войны. И сегодня мы обязаны сохранить все их достижения, а больше всего – мир и безопасность нашей страны, которая, я уверен преодолеет все трудности и вырастит новое счастливое поколение.
В этот праздник желаю нашим дорогим ветеранам крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни! Поздравляю также всех новосибирцев и жителей области. Желаю вам силы духа, оптимизма и веры в лучшее. Пусть в ваших семьях будет мир и взаимопонимание, а в делах сопутствует успех!
Председатель Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Сергей Соколов