Этот День Победы жители Новосибирска будут впервые отмечать в режиме онлайн. Не выходя из дома можно будет принять участие в ставших традиционными акциях в акциях «Бессмертный полк» и «Свеча памяти». Также можно будет увидеть Парады Победы прошлых лет в рамках телевизионного марафона «Во имя всех грядущих поколений». Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Празднование Дня Победы начнется с 8 мая: новосибирцам предлагается провести акцию «Свеча памяти» в дистанционном формате – в 22.00 каждый горожанин может выставить к окну зажженную свечу в память о погибшем. Одновременно с зажжением свечей по всем теле-, радио- и интернет-каналам будет объявлена минута молчания.

9 мая с 9.00 до 22.00 состоится большой телевизионный марафон «Во имя всех грядущих поколений», который будет транслироваться на 49-м канале и YouTube-канале «Мэр_и_я». В основе телемарафона – основные городские мероприятия, посвященные празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В 9.00 телемарафон начнется акцией «И город узнал о Победе». Новосибирцы смогут увидеть видеоматериалы о событиях 9 мая 1945 года.

В 10.00 – видеообращения и поздравления официальных лиц города Новосибирска и Новосибирской области, трансляция парадов прошлых лет, а также история послевоенных парадов.

В 11.00 – гражданская общественная акция «Бессмертный полк». В телемарафоне прозвучит песня «Бессмертный полк» с видеозаписями прошлых лет. Далее гостями студии станут модераторы Бессмертного полка в Новосибирске – Ирина Рудковская и Анастасия Панфилова. Они расскажут горожанам о сайте Бессмертного полка, где размещаются истории павших воинов, портреты которых проносят во время акции, и о том, как разместить историю на сайте.

Также гостями студии станут учащиеся и руководители школы № 121, которые расскажут о том, как начиналось движение.

Для участия в акции «Бессмертный полк-онлайн» необходимо авторизоваться или пройти регистрацию на сайте polkrf.ru, заполнить анкету и добавить фото родственника.

В 12.00 – презентация электронного Монумента Славы. Новосибирцам предложат зайти на сайт и найти имя своего погибшего родственника, таким образом почтив его память, не выходя из дома.

В Новосибирске запускается уникальный для Сибирского федерального округа проект – виртуальный шестой пилон Монумента Славы. На сегодня собрана информация о более 200 тысячах новосибирцев, которые ушли на фронт.

В 13.00 – 74-я городская легкоатлетическая эстафета памяти маршала авиации А. И. Покрышкина. Гости студии – победители эстафеты разных лет, олимпийские чемпионы и выдающиеся спортсмены – расскажут о своей победе. Зрители онлайн-трансляции увидят самые яркие финиши эстафеты разных лет.

В 14.00 – поздравление президента Российской Федерации.

Далее новосибирцам расскажут о районных мероприятиях, памятных местах и ежегодных патриотических акциях.

В 18.00 – проект «Новосибирск – город-хранитель». В телеэфире покажут видеоматериалы о зданиях, которые «видели» город во время войны, истории людей и событий, происходящих в них.

Гости студии – представители «Музея Новосибирска», а также руководители учреждений, эвакуированных в Новосибирске и оставшихся здесь до сегодняшнего дня.

В 19.00 – всероссийская акция «Минута молчания». После – исполнение песни «День Победы» совместно с известными новосибирскими исполнителями.

В 19.05 – «Эстафета патриотизма поколений»: сюжеты об истории создания проекта и о главных акциях эстафеты.

С 20.00 до 22.00 – традиционная концертная программа с участием лучших творческих коллективов Новосибирска «Во имя всех грядущих поколений».

В 22.00 – общегородская акция «Песня Победы». Новосибирцев приглашают выйти на балкон и вместе спеть песню «День Победы». В это же время – на всех телеэкранах будет демонстрироваться видеоклип с текстом песни.

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