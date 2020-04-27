В 2019 году девять сибирских компаний впервые выпустили свои облигации на рынок ценных бумаг, а в 2020 году к ним добавилась еще одна. Десятой стало омское ООО «Калита», которое разместило 31 марта облигации серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. Всего на данный момент на бирже находится 45 выпусков корпоративных облигаций сибирских компаний с общим объемом эмиссии 195 млрд рублей. При этом только 35% выпусков превышают по объему размещения 1 млрд рублей.

В прошлом году в России заработал механизм субсидирования для малого и среднего бизнеса расходов, связанных с выпуском облигаций.

Программа Правительства РФ позволяет малым и средним предпринимателем приоритетных отраслей получить субсидию до 1,5 млн рублей в рамках компенсации затрат на листинг акций и облигаций, а также до 70% выплат по ставке купона по облигациям. Действие программы рассчитано до 2024 года.

Для выпусков облигаций от 50 млн до 200 млн рублей стоимость выхода на биржу составляет от 6%, а для выпусков от 200 млн до 500 млн рублей – от 2,5%.

«Бизнес может привлекать фондирование не только на кредитном рынке, но и через облигации. Спрос на такие инструменты есть, а субсидирование из бюджета позволяет снизить стоимость выхода на биржу с небольшими облигационными займами», – отметила первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

Одна из новосибирских компаний дебютного выпуска прошлого года вошла в число первых трех компаний, которые получили поддержку из федерального бюджета на размещение облигаций и субсидирование купонных платежей.

Среди регионов СФО больше всего компаний на рынке корпоративных облигаций в Новосибирской области – у 11 компаний находятся в обращении 18 выпусков облигаций. В Красноярском крае 5 таких компаний и 15 выпусков облигаций. По объему эмиссии лидируют Красноярский край (97 млрд рублей) и Иркутская область (85 млрд рублей). Объем эмиссии Новосибирских компаний – 7 млрд рублей.