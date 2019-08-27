Московская биржа объявила о регистрации программы облигаций ООО «Кузина», федеральной сети кондитерских, пришедшей из Новосибирска на московский рынок. Компания обещает в ближайшее время анонсировать условия первого выпуска и дату начала торгов ценными бумагами. Пока известно, что облигации Kuzina появятся на бирже в сентябре.

Сеть кондитерских Kuzina работает на перспективном рынке, развивая сегмент кондитерских. Стратегия развития компании подразумевает 3 основных формата: магазин у дома, магазин в торговом центре, а также корнер в БЦ, транспортном хабе и ВУЗе. Кондитерские открываются как под собственным управлением, так и совместно с партнерами-франчайзи. Начав работу в Новосибирске, впоследствии сеть Kuzina распространилась на другие сибирские города, в 2015 году пришла в Москву, а в 2018 первая Kuzina открылась в США (Миннеаполис). Сейчас сеть насчитывает 55 кондитерских.

Основной целью привлечения инвестиций для компании обещает стать расширение сети в Москве. Тем более, что в столице действует одна из производственных площадок, которая может обеспечить десертами и выпечкой несколько десятков магазинов. Пока большая часть кондитерских сети расположена на родине бренда – в Новосибирске. В августе была открыта 55-я точка, которая работает по франшизе в Якутске. А в конце мая Kuzina запустила первый проект коллаборации с сетью салонов связи Tele2 – совместное использование помещений в Новосибирске и Барнауле.

«Регистрация программы биржевых облигаций – это серьезный шаг и совершенно новый опыт для Kuzina, – поделилась управляющий партнер сети кондитерских Kuzina Евгения Головкова. – Сумма облигационного займа может быть высокая, на порядок выше, чем кредита, который можно получить в банке. В выпуске облигаций мы видим возможности беззалогового финансирования – привлечения инвестиционного капитала для развития корпоративной сети».

Организацию выхода облигаций на рынок ценных бумаг взяла на себя инвестиционная компания «Юнисервис Капитал». У них уже есть успешный пример работы с другой сетью общепита из Новосибирска: в 2018 году свою серию облигаций выпустил «Дядя Дёнер».

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