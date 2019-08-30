Что может предложить Московская биржа сибирскому бизнесу и кто уже этим воспользовался?

«Инвестиционный голод» и госполитика привели к увеличению интереса сибирского малого и среднего бизнеса по отношению к возможности выхода на биржу. На уходящей неделе об этом объявила новосибирская сеть Kuzina Эрика Шогрена, а ранее этим опытом воспользовались «Дядя Денер» и «Новосибирский завод резки металла». Насколько конкурентоспособен такой вариант на фоне классического кредитования — в материале «Континента Сибирь».

Практически все бизнес-консультанты рекомендуют не открывать свое дело на заемные деньги. Хотя бы потому, что такой кредит скорее всего будет де-факто потребительским, с соответствующими процентами. Совсем другое дело, когда за деньгами обращается уже раскрутившаяся компания, нуждающаяся в финансировании для дальнейшего роста, — тут банк предложит условия получше. Но нужно ли идти именно в банк или лучше выбрать другие способы финансирования?

В прошлом году «Континент Сибирь» уже поднимал тему небанковского финансирования малых предприятий. Одним из альтернативных источников была названа биржа, на которой уже тогда работал отдельный сектор для МСБ-эмитентов. И за последний год в этом направлении многое изменилось в лучшую сторону.

Что предлагает «Сектор Роста»?

МСБ-сектор, названный «Сектором Роста», начал работу на Московской бирже еще в 2017 году, но с точки зрения поддержки («Программа 8,5» и т. д.) бизнесу зачастую было выгоднее идти в банк. Хотя биржа тоже давала ряд преимуществ. «Облигации позволяют компании самостоятельно определить сроки займа, график платежей — ежемесячно, ежеквартально и т. д., пересматривать в процессе обращения ставку по займу, — говорит генеральный директор инвестиционно-финансовой компании «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин. — В течение срока обращения облигаций инвесторам, как правило, выплачивается только процент (купонный доход), а основная сумма гасится либо небольшими частями ближе к концу срока обращения, либо в момент погашения, исходя из желания заемщика. Такая отсрочка позволяет компании наиболее эффективно распоряжаться инвестициями, что также относится к числу явных преимуществ облигационных займов».

Ситуация изменилась в 2019 году, когда в работу включились Корпорация МСП и МСП Банк, которые предложили МСБ-эмитентам на бирже следующие механизмы поддержки.

Со стороны Корпорации МСП — поручительство в размере номинала облигации и купонного дохода на весь срок в пределах 50 млн рублей. А также гарантии по выпускам новых серий биржевых облигаций в размере номинала — всего до 500 млн рублей.

МСП Банк заявил о готовности стать якорным инвестором для выпусков облигаций малых предприятий и заодно поучаствовать в них в качестве соорганизатора.

Еще в поддержку малых предприятий на бирже включилось Минэкономразвития — через ту же Корпорацию МСП. Они предлагают субсидирование ставки купона по облигациям — 70% от ставки, но не выше 2/3 ключевой ставки ЦБ (которая на данный момент составляет 7,25% и движется вниз). Также министерство готов субсидировать подготовку к листингу в размере 2% от объема выпуска облигаций, но не более 1,5 млн рублей.

«Но надо понимать, что само по себе включение в «Сектор Роста» не означает автоматического получения поддержки — на сегодня это просто некий список «избранных» компаний, — поясняет Алексей Антипин. — К примеру, один из наших эмитентов — Новосибирский завод резки металла — включен в «Сектор Роста», однако субсидии он получил не от МСП Банка, а по другой программе, в рамках реализации национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства — от Минэкономразвития».

«Список» озвучила сама Московская биржа, которая в начале 2019 года провела исследование вместе с «Интерфаксом». Оценки ставились по таким показателям, как оборот, темпы роста, время работы, чистота кредитной истории, судебные тяжбы и так далее. В итоге оценщики Мосбиржи насчитали более 650 компаний, соответствующих критериям для включения ценных бумаг в «Сектор Роста». В этот перечень вошли представители сельского хозяйства (26%), оптовой торговли (15%), научной и технической деятельности (11%), транспорта (8%), производства машин и оборудования (4,5%), производства электрооборудования (4%), здравоохранения (3,5%), информационных технологий (3,4%).

«В целом работа по субсидированию бизнеса на бирже действительно ведется. Так что компаниям, которые потенциально могут претендовать на поддержку (а это далеко не все, так как есть ряд сформулированных критериев), мы бы посоветовали, разумеется, пробовать подать заявку на включение в «Сектор Роста» и оформлять документы на получение субсидий», — подытоживает Алексей Антипин.

Точка старта

То, что биржа теперь открыла свои двери для малого бизнеса еще шире, не означает, что любой, условно говоря, ларек с мороженым сможет выбросить на рынок свои ценные бумаги и найти на них покупателя. Даже с учетом всех форм поддержки есть лимит, ниже которого биржевые инструменты являются нецелесообразными и менее выгодными, чем банковские. Старший инвестиционный консультант «БКС Брокер» Максим Ковязин обозначает этот лимит в 250 млн рублей стоимости облигаций, которые компания сможет выпустить. «При меньших суммах эмитенту дешевле обойдется кредит, — считает он. — Сам выпуск и размещение облигаций — процедура дорогостоящая, обойдется примерно в 2–3% от объема выпуска».

Означает ли это, что меньшему по оборотам бизнесу на бирже делать нечего? Не всегда.

«Самый главный плюс для молодой компании при выпуске облигаций — нет необходимости в залоге, а значит, активы компании не будут конфискованы в пользу банка при форс-мажорных обстоятельствах, — продолжает Максим Ковязин. — Если сравнивать проценты по купону с процентами по кредиту, то достаточно часто банк может предложить более выгодные условия, особенно если компания предложит качественный залог. Но далеко не каждая молодая компания готова такой залог предоставить».

Облигации от кредитов и акций отличает еще и то, что держатели этих бумаг не смогут ни забрать заложенное бизнесом имущество, ни вмешаться в управление компанией в качестве совладельца. Для малого бизнеса, где, как правило, многое завязано на личности руководителя и приятых им решениях, это может сыграть очень важную роль.

Еще один плюс — компания может разместить облигации по закрытой подписке в регионе обслуживания компании, привлекая только местных инвесторов. «Именно так привлек финансирование один из крупнейших частных нефтетрейдеров Сибири ООО «ТК «Нафтатранс плюс». 1 февраля 2019 года компания разместила на Московской бирже 12 тыс. облигаций номинальной стоимостью 10 тыс. рублей каждая, покупателями выступил 61 частный инвестор, купон был установлен на уровне 13,5%. По факту инвесторы были найдены еще до регистрации решения о выпуске», — добавляет Максим Ковязин.

В целом Алексей Антипин считает, что противопоставлять банк и биржу было бы неправильным. «Скорее стоит рассматривать их как два параллельно используемых инструмента привлечения инвестиций. В зависимости от текущего положения компании, целей привлечений инвестиций и ее дальнейшей стратегии развития руководство принимает решение, что выгоднее ей в данном конкретном случае, — считает он. — У нового бизнеса шансы выйти на биржу (как, впрочем, и получить кредит) невысоки. В целом пока тенденция такова, что средний бизнес гораздо чаще использует банковские кредиты, так как они более привычны и не требуют вложений в регистрацию. Ставка по биржевым облигациям у новичков на бирже также не будет выигрышной в сравнении с банковской».

В чем выгода самой биржи

Интересно ли самой Московской бирже появление на ее площадке небольших участников с небольшими оборотами и «нулевой» кредитной историей? «Разумеется, биржа заинтересована в увеличении количества участников, это очевидно, так как получает средства от регистрации новых компаний. Ну и расширяет количество инвесторов — выход каждой новой компании, даже совсем небольшой, гарантирует приток и новых инвесторов, которых эта компания приводит вместе с собой», — говорит Алексей Антипин.

Появление «Сектора Роста» дало о себе знать еще до включения в работу Корпорации МСП. «В 2018 году на бирже появились 24 новых эмитента малой капитализации, втрое увеличилось количество региональных эмитентов. Мы фиксируем хороший спрос на новые бумаги со стороны инвесторов, в том числе физических лиц, которые в прошлом году выкупили почти половину всех выпусков облигаций небольших компаний, — комментирует председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев. — Эффективное взаимодействие с институтами развития, участниками рынка и регуляторами, мы уверены, будет способствовать появлению новых публичных историй на рынке».

По словам Алексея Антипина, главная сложность в работе «Сектора Роста», да и любой финансовой организации, работающей с МСБ, — в оценке их благонадежности и перспективности. «Являясь регулятором рынка, биржа не заинтересована в дефолтах и потому тщательно отбирает потенциальных заемщиков, — рассуждает он. — Но как оценить средний бизнес? Для сегмента биржевых облигаций от среднего бизнеса не обязательны отчетность МСФО, наличие аудита от крупных агентств и присвоенного рейтинга. Бирже приходится принимать решение на основании предоставленных эмитентом данных: бухгалтерской отчетности и честного слова или, в некоторых случаях, отправлять на рассмотрение Экспертного совета, который, по сути, располагает теми же данными».

Как можно преодолеть эту ситуацию? По мнению экспертов, никак. Вернее, лучше даже не пытаться. Потому что если «повесить» на эмитентов обязательные оценки и аудиты за собственный счет, компании просто не смогут регистрировать займы. Биржа последние два года шла по пути облегчения их работы, в результате чего малые займы от среднего бизнеса, ориентированного на внутренний рынок, стали одним из ведущих трендов на долговом рынке. А подобный шаг может этот сегмент просто убить. «Так что руководство биржи, на наш взгляд, предпринимает абсолютно правильные шаги: она не закрывает доступ компаниям, а старается предупредить инвесторов о риске, — резюмирует Алексей Антипин. — Отсюда и еще один сегмент — Сектор неопределенного инвестиционного риска, в который попадают многие эмитенты из числа среднего бизнеса».

Сибирь в авангарде

«Наш опыт сотрудничества с «Дядей Денером» — это именно размещение облигационного займа. Он в свое время наделал много шума и привлек внимание в прессе, — вспоминает Алексей Антипин. — «Как только шаурма ни выходила, но вот на IPO еще ни разу» — если не ошибаюсь, как-то так пошутил про «Дядю Денера» Иван Ургант в своем шоу».

Но известный ведущий, по его словам, ошибся: IPO — это первичное размещение акций, а не облигаций. А продажу акций «Дядя Денер» пока не проводил. «Публичное размещение акций от компаний среднего бизнеса — весьма сложное решение, не всегда слишком привлекательное для инвесторов. Достаточно вспомнить не очень удачные примеры IPO от «Обуви России» — их акции после размещения уже в течение года торгуются в отрицательной зоне», — добавляет Алексей Антипин. С другой стороны, «Обувь России» в свое время была первопроходцем среди сибирских компаний на бирже. Именно она первой разместила облигации в «Секторе Роста» в июле 2017 года. Да и раньше, в 2014 году Мосбиржа начала торговать акциями ООО «Обувьрус», «дочки» «Обуви России». А вот с акциями получилось не так удачно.

Еще один пример со знаком минус из Сибири — «Сибирский гостинец», быстро растущий в свое время стартап, пришедший к дефолту. Гендиректор «ФИНАМа» Владислав Кочетков в интервью «Континенту Сибирь» в начале года также вспомнил эту компанию. Более подробно историю «Сибирского гостинца» рассказывает Максим Ковязин: «По облигациям компании серии БО-001Р-01 было уже три дефолта по купонным выплатам и один по оферте. Компания вышла на долговой рынок для строительства собственных мощностей — планировалось построить крупнейший в Восточной Европе завод по обработке дикоросов и другого сырья. Но по ряду причин строительство затянулось, компания потеряла год времени и не смогла вовремя рассчитаться с держателями облигаций».

«Что касается успешных примеров размещения облигаций — их масса, — продолжает Алексей Антипин. — Помимо уже упомянутых сети «Дядя Денер» и «Новосибирского завода резки металла», наша компания работает с такими эмитентами из Сибири, как «Нафтатранс плюс» и Kuzina, которая готовится к размещению в сентябре. Удачные примеры показали также санкт-петербургские сервисы «ТаксовичкоФ» и «ГрузовичкоФ», сеть студий KISTOCHKI, а также московский трейдер золотом «Первый ювелирный — драгоценные металлы» и завод «Ламбумиз», производящий упаковки для молока. Все перечисленные компании привлекли финансирование, развиваются и продолжают информировать инвесторов о своей работе, в том числе и благодаря нашей помощи».

В июле Мосбиржа совместно с Сибирским ГУ Банка России и Межрегиональной ассоциацией руководителей предприятий запустила конкурс «Растущие компании Сибири». Организаторы конкурса ищут компании, имеющие перспективы на бирже, и в качестве награды предлагают скидки на регистрацию облигационных программ и работу компаний-организаторов (в числе которых есть и «Юнисервис»), а также консультации от Московской биржи. Условия участия — работа в Сибири не менее 3 лет и объем выручки за 2018 год от 120 млн до 10 млрд рублей.

Представители Московской биржи считают, что пилотный конкурс, протестированный в Сибири, поможет распространить этот опыт и на другие федеральные округа.

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