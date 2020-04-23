С сегодняшнего дня при покупке билетов билетов на поезд пассажир будет обязан оставлять свои контактные данные: раньше это делалось по желанию. Эта информация появилась на официальном сайте РЖД.

С 23 апреля каждый пассажир, оформляя билет на поезд должен будет сообщать свои контактные данные, в частности, адрес электронной почты или номер мобильного телефона. Соответствующие изменения были внесены приказом Минтранса РФ в «Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом».

На указанную почту или номер телефона будут поступать возможные изменения в графике движения поезда. В РЖД также сообщили, что эта услуга будет бесплатной, а контактная информация не будет использоваться для маркетинговых и рекламных рассылок.

Напомним, ранее РЖД сообщала о пополнении списка отмененных поездов.

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