К отмененным в начале апреля поездам добавились еще 11 маршрутов пассажирских поездов, приходящих в Новосибирск или проходящих через него. Об этом сообщается на сайте РЖД.
Изменения в расписании российских железных дорог произойдут с 15 апреля.
Кемерово – Новосибирск (с вагонами Москва – Кемерово)
Отменяется отправление из Кемерово с 22 апреля, отправление из Новосибирска с 20 апреля.
Томск – Москва
Отменяется отправление из Томска с 16 апреля, отправление из Москвы с 18 апреля.
Красноярск – Москва «Енисей»
Отменяется из Красноярска с 10 апреля, из Москвы – с 13 апреля.
Новокузнецк – Кисловодск
Временно сокращена периодичность курсирования:
будет следовать отправлением из Новокузнецка с 15 апреля 1 раз в 4 дня; отправлением из Кисловодска с 19 апреля 1 раз в 4 дня.
Кисловодск – Тында
Для поездов, отправляющихся из Кисловодска и Тынды после 25 марта, временно приостановлена продажа билетов от и до станций, расположенных на территории Казахстана.
Омск – Новосибирск
Поезд будет отправляться из Омска с 7 по 14 апреля по вторникам, четвергам и воскресеньям, из Новосибирска с 8 по 15 апреля по понедельникам, средам, пятницам.
Отменяется отправление из Омска начиная с 16 апреля, из Новосибирска — с 17 апреля.
Новосибирск – Новый Уренгой
Будет курсировать отправлением из Новосибирска с 15 апреля 1 раз в 4 дня; отправлением из Нижнего Уренгоя с 17 апреля 1 раз в 4 дня.
Новосибирск – Белгород
Временно сокращена периодичность курсирования. Теперь поезд будет отправляться по нечетным дням: из Новосибирска – с 11 июня, из Белгорода – с 15 июня.
Для поездов, отправляющихся из Новосибирска и Белгорода после 25 марта, временно приостановлена продажа билетов от и до станций, расположенных на территории Казахстана.
Красноярск – Адлер
Для поездов, отправляющихся из Красноярска с 25 марта и Адлера с 26 марта, временно приостановлена продажа билетов от и до станций, расположенных на территории Казахстана.
Барнаул – Адлер
Временно сокращена периодичность курсирования: поезд будет отправляться по четным дням
из Барнаула – с 26 мая по 12 декабря, из Адлера – с 30 мая по 12 декабря.
Томск – Анапа
Отменяется отправление из Томска с 23 апреля, из Анапы — с 27 мая.
Напомним, с 7 апреля ОАО «РЖД» отменила 53 маршрута поездов дальнего следования.