К отмененным в начале апреля поездам добавились еще 11 маршрутов пассажирских поездов, приходящих в Новосибирск или проходящих через него. Об этом сообщается на сайте РЖД.

Изменения в расписании российских железных дорог произойдут с 15 апреля.

Кемерово – Новосибирск (с вагонами Москва – Кемерово)

Отменяется отправление из Кемерово с 22 апреля, отправление из Новосибирска с 20 апреля.

Томск – Москва

Отменяется отправление из Томска с 16 апреля, отправление из Москвы с 18 апреля.

Красноярск – Москва «Енисей»

Отменяется из Красноярска с 10 апреля, из Москвы ­– с 13 апреля.

Новокузнецк – Кисловодск

Временно сокращена периодичность курсирования:

будет следовать отправлением из Новокузнецка с 15 апреля 1 раз в 4 дня; отправлением из Кисловодска с 19 апреля 1 раз в 4 дня.

Кисловодск – Тында

Для поездов, отправляющихся из Кисловодска и Тынды после 25 марта, временно приостановлена продажа билетов от и до станций, расположенных на территории Казахстана.

Омск – Новосибирск

Поезд будет отправляться из Омска с 7 по 14 апреля по вторникам, четвергам и воскресеньям, из Новосибирска с 8 по 15 апреля по понедельникам, средам, пятницам.

Отменяется отправление из Омска начиная с 16 апреля, из Новосибирска — с 17 апреля.

Новосибирск – Новый Уренгой

Будет курсировать отправлением из Новосибирска с 15 апреля 1 раз в 4 дня; отправлением из Нижнего Уренгоя с 17 апреля 1 раз в 4 дня.

Новосибирск – Белгород

Временно сокращена периодичность курсирования. Теперь поезд будет отправляться по нечетным дням: из Новосибирска ­– с 11 июня, из Белгорода ­– с 15 июня.

Для поездов, отправляющихся из Новосибирска и Белгорода после 25 марта, временно приостановлена продажа билетов от и до станций, расположенных на территории Казахстана.

Красноярск – Адлер

Для поездов, отправляющихся из Красноярска с 25 марта и Адлера с 26 марта, временно приостановлена продажа билетов от и до станций, расположенных на территории Казахстана.

Барнаул – Адлер

Временно сокращена периодичность курсирования: поезд будет отправляться по четным дням

из Барнаула ­– с 26 мая по 12 декабря, из Адлера ­– с 30 мая по 12 декабря.

Томск – Анапа

Отменяется отправление из Томска с 23 апреля, из Анапы — с 27 мая.

Напомним, с 7 апреля ОАО «РЖД» отменила 53 маршрута поездов дальнего следования.

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