С апреля отменяются пассажирских десятки поездов по России, в это число вошли шесть маршрутов в Новосибирск или из Новосибирска.
С 7 апреля ОАО «РЖД» отменяет 53 маршрута поездов дальнего следования. Причина — угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Сообщение об этом появилось на официальном сайте компании 3 апреля. В число отмененных маршрутов вошли шесть поездов из Новосибирска и обратно.
Красноярск – Новосибирск
Отменяется из Новосибирска с 10 апреля, из Красноярска с 9 апреля.
Омск – Новосибирск «Иртыш»
Временно сокращена периодичность курсирования: поезд будет отправляться из Омска с 7 апреля по вторникам, четвергам и воскресеньям, из Новосибирска с 8 апреля по понедельникам, средам и пятницам.
Новосибирск – Белгород
Поезд будет отправляться по нечетным дням: из Новосибирска – с 11 июня, из Белгорода – с 15 июня. Для поездов, которые отправляются из Новосибирска и Белгорода после 25 марта, временно приостановлена продажа билетов от и до станций, расположенных на территории Казахстана.
Бийск – Новосибирск
Отменен с 17 марта.
Новосибирск – Томск
Отменяется из Новосибирска с 8 апреля, из Томска – с 9 апреля.
Абакан – Новосибирск
Отменяется из Новосибирска с 8 апреля по четным дням, из Абакана – с 10 апреля также по четным дням.
Напомним, сегодня в Новосибирске вышел в первый рейс новый современный электропоезд.