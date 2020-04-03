С апреля отменяются пассажирских десятки поездов по России, в это число вошли шесть маршрутов в Новосибирск или из Новосибирска.

С 7 апреля ОАО «РЖД» отменяет 53 маршрута поездов дальнего следования. Причина — угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Сообщение об этом появилось на официальном сайте компании 3 апреля. В число отмененных маршрутов вошли шесть поездов из Новосибирска и обратно.

Красноярск – Новосибирск

Отменяется из Новосибирска с 10 апреля, из Красноярска с 9 апреля.

Омск – Новосибирск «Иртыш»

Временно сокращена периодичность курсирования: поезд будет отправляться из Омска с 7 апреля по вторникам, четвергам и воскресеньям, из Новосибирска с 8 апреля по понедельникам, средам и пятницам.

Новосибирск – Белгород

Поезд будет отправляться по нечетным дням: из Новосибирска – с 11 июня, из Белгорода – с 15 июня. Для поездов, которые отправляются из Новосибирска и Белгорода после 25 марта, временно приостановлена продажа билетов от и до станций, расположенных на территории Казахстана.

Бийск – Новосибирск

Отменен с 17 марта.

Новосибирск – Томск

Отменяется из Новосибирска с 8 апреля, из Томска – с 9 апреля.

Абакан – Новосибирск

Отменяется из Новосибирска с 8 апреля по четным дням, из Абакана – с 10 апреля также по четным дням.

Напомним, сегодня в Новосибирске вышел в первый рейс новый современный электропоезд.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.