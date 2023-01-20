Экс-начальник службы Западно-Сибирской дирекции РЖД предстанет перед судом за взятку

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника службы вагонного хозяйства Западно-Сибирской дирекции — структурного подразделения ОАО «РЖД». Ему инкриминируют получение взятки.

Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре 20 января, преступление ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) было совершено в период с июня 2018 года по февраль 2022 года.

Обвиняемый, возглавлявший на тот момент службу вагонного хозяйства подразделения, получил более 7 млн руб. от представителя ООО «Ремонтная компания «Новотранс». Средства были перечислены на банковский счёт подставного лица за лоббирование интересов компании.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Тайгинский городской суд Кемеровской области.

Как уточнили в Восточном межрегиональном Следственном управлении на транспорте Следственного комитета России, Западно-Сибирская дирекция РЖД находится в Новосибирске, а сам обвиняемый – житель Новосибирской области.

Свою вину экс-руководитель частично признал. На его имущество наложен арест на сумму более 9 млн руб.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Ремонтная компания «Новотранс» учреждено крупным российским железнодорожным холдингом «Новотранс» и зарегистрировано в Москве. Генеральный директор – Иван Иванов. Основной вид деятельности компании – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. В числе дополнительных видов деятельности предприятия – ремонт и техническое обслуживание железнодорожного транспорта. В то же время, организация имеет лицензию на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома чёрных металлов.

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирске на станции Инская произошла утечка соляной кислоты.