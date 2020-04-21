Как стало известно «Континенту Сибирь», заместителем директора новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» — директором по работе с корпоративным и государственным сегментами стала Евгения Пенькова. До своего назначения она работала в «ЭР-Телеком Холдинге», а свою карьеру в отрасли связи начинала в компании «Энфорта».

Информацию о назначении Евгении Пеньковой «КС» подтвердили в пресс-службе макрорегионального филиала Сибирь компании «Ростелеком». В новосибирском филиале компании Евгения Пенькова отныне отвечает за работу с корпоративным и государственным сегментами. До назначения Евгении Пеньковой эта должность была вакантна. Напомним, что руководителем филиала является Юрий Куприянов, а его заместителем — директором по работе с массовым сегментом — Виталий Лапицкий.

Евгения Пенькова работает в телеком-отрасли более 14 лет. Свою карьеру она начинала в компании «Энфорта» (ООО «Престиж-Интернет»). Она работала в качестве директора филиала в Кузбассе и впоследствии коммерческого директора Новосибирского филиала. После вхождения «Энфорты» в состав «ЭР-Телекома» Евгения Пенькова перешла на работу в холдинг. Она занимала должность директора по работе с федеральными клиентами, регионального руководителя по работе с Enterprise-клиентами макрорегиона Восток АО «ЭР-Телеком Холдинг». На этой позиции она проработала до апреля 2020 года. Как поясняют в пресс-службе «Ростелекома», Евгения Пенькова имеет большой опыт в области телекоммуникаций, а также в реализации проектов для федеральных клиентов и государственных структур.

По словам Евгении Пеньковой, в числе ее задач — «обеспечить бизнесу и государственным структурам необходимую помощь и бесшовность бизнес-процессов, помочь в реализации различных проектов и внедрению инновационных сервисов, помогающих клиентам исполнять свои задачи в любых условиях». По ее словам оператор обеспечивает критически важную инфраструктуру страны и готов в условиях изменяющегося рынка обеспечить качественный сервис и услуги, которые призван помочь бизнесу Новосибирска адаптироваться к новым условиям рынка.

Напомним, что 18 апреля стало известно, что Алексей Линков покинул пост генерального директора компании «Новотелеком», входящей в состав АО «ЭР-Телеком Холдинг». Ему на смену пришла Татьяна Семьянова.

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