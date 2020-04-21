Городская инфекционная клиническая больница №1 сегодня оказалась в центре внимания не только как учреждение здравоохранения, принявшее на себя основную волну госпитализации, диагностики и лечения больных вирусной коронавирусной инфекцией, но и как профессиональный, самоотверженный коллектив, работающий в новых для себя условиях.

«Это внимание к себе, мы чувствуем не только через сугубо профессиональные вопросы, беспокойство людей, количество звонков, но и через ежедневную, ежечасную помощь и поддержку новосибирцев», — отмечает главный врач инфекционной больницы №1 Лариса Позднякова.

С самого первого дня работы больнице и врачам в особом режиме оказывают всестороннюю помощь. Так, на прошлой неделе партией «Единая Россия» был передан автомобиль для работы мобильной бригады медиков, хоккейный клуб «Сибирь» передал больнице тонометры, фабрика «Обувь России» привезла спецодежду, а новосибирские рестораны «Аджикинежаль», «Мехико», траттория «Тесту место», сеть «Вилка-ложка» и другие ежедневно доставляют обеды для врачей. Общероссийский народный фронт в благодарность медикам доставил цветы.

«Для нас совсем не важен размер пожертвования, — сказала Лариса Позднякова. — Мы с огромной, искренней благодарностью принимаем и 20 масок, которые привез в приемный покой молодой человек, и сертификаты номиналом в две тысячи рублей каждый, которые приобрел на личные средства для всех наших сотрудников председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Иванович Шимкив. Все 129 человек, работающих в больнице – и санитарки, и медсестры, и врачи, их получат».

Главврач инфекционной больницы подчеркнула, что новое для всех нас понятие «самоизоляция» обернулось совершенно очевидным душевным объединением, настоящим единством. «Для каждого из нас эта поддержка людей очень важна. И я хочу от имени персонала больницы, от себя лично, — поблагодарить каждого, кто в эти дни с нами. Поддерживая друг друга, мы точно справимся с этой болезнью», — уверена Лариса Позднякова.

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