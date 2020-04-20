«Кузбассразрезуголь» успешно использует эту технологию углеобогащения с 1982 года, когда на Бачатском угольном разрезе была построена первая установка с крутонаклонными сепараторами (КНС) в Кузбассе.

Сегодня оборудованием, которое может извлекать уголь из отходов горного производства, оснащены все филиалы компании «Кузбассразрезуголь». Такая технология не требует больших капитальных и эксплуатационных затрат, при этом обеспечивает максимальное снижение потерь угля при проведении вскрышных работ.

«Главную роль в технологии работы сезонных обогатительных установок играет вода, с помощью которой и происходит разделение угля и породы. Поэтому надежно функционировать КНС могут только при стабильно положительных температурах воздуха. В настоящее время из десяти установок компании уже работают семь. К 1 мая планируем запустить все»- пояснил начальник управления по переработке угля и обогащению АО «УК «Кузбассразрезуголь» Евгений Долгов.

С наступлением морозов — в октябре-ноябре — сезон работы КНС завершится и за это время сезонные обогатительные установки компании должны извлечь из разубоженой горной массы почти 1,5 миллиона тонн высококачественной продукции.

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