Как стало известно 31 июля, в УК «Кузбассразрезуголь» утверждена Стратегия развития до 2030 года. Фундаментальный документ закрепляет инициативы и приоритеты, которые позволят угледобывающей компании обеспечить стабильность деятельности своих предприятий, а также повысить уровень промышленной безопасности и минимизировать экологическое воздействие горных работ на окружающую среду. Информацией об этом поделилась пресс-служба «КРУ».

«Выбранный вектор развития компании до 2030 года определен в соответствии с приоритетами в области ESG. Мы учитываем все внешние вызовы и применяем гибкий подход к стратегическому планированию производства, логистики, инвестиций и системного управления рисками. В перспективе ближайших лет мы намерены сосредоточиться на повышении эффективности производства, охране труда, промышленной и экологической безопасности, заботе о здоровье и благополучии сотрудников. Все это обеспечит устойчивое развитие компании», — приводит пресс-служба слова генерального директора УК «Кузбассразрезуголь» Станислава Матвы.

«КРУ» на сегодня обеспечен запасами угля как минимум на 100 лет вперед. Филиалы компании осваивают 16 угольных месторождений в Кемеровской области. Для каждого из них разработаны долгосрочные планы развития, учитывающие разные ситуации на угольных рынках и позволяющие корректировать добычу с учетом увеличения спроса на конкретные марки, а также решать логистические трудности. Реализация стратегии нацелена на увеличение объемов производства высококачественного угля, применение экологичных и более рентабельных технологий, а также снижение экологической нагрузки.

Компания намерена продолжать внедрение наилучших доступных технологий во все технологические и производственные процессы, в том числе в буровзрывные работы, рекультивацию, очистку сточных вод, сохранение биоразнообразия и др. Для повышения безопасности производства планируется применять самые современные цифровые технологии и программное обеспечение (ПО), продолжится техническое перевооружение парка основного горнотранспортного оборудования и вспомогательной техники.

Ранее мы сообщали, что «Кузбассразрезуголь» застраховал экологические риски при хранении ГСМ.