В Новосибирске скончался первый пациент с коронавирусом

Как сообщил оперативный штаб по коронавирусу Новосибирской области, 14 апреля в областном центре умер пожилой пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция». Это первый смертельный случай в регионе от COVID—19.

Пациенту было 68 лет. У него развилась пневмония на фоне тяжелой сопутствующей патологии (сахарный диабет, ожирение, ишемическая болезнь сердца). Мужчина заболел 1 апреля, лечился самостоятельно. 7 апреля в крайне тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу, где диагностировали двустороннюю пневмонию. Больного сразу поместили в отделение реанимации, 8 апреля, с учетом ухудшения состояния, перевели на ИВЛ.

По данным оперативного штаба на 20 часов 14 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 46 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 12 пациентов здоровы и выписаны.

Под медицинским наблюдением находятся 1402 человека. 9498 человек сняты с наблюдения.

За прошедшие сутки в Новосибирской области зарегистрировано 1977 случаев ОРВИ и гриппа. Госпитализирован с этими диагнозами 41 человек.

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