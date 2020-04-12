Губернатор Кемеровской области обратился к жителям Кузбасса, озвучив новые решения в связи с ситуацией в регионе, сообщает телеграм-канал «Цивилев.Live».

В обращении губернатора сообщается, что в Кузбассе продлевается режим самоизоляции до 19 апреля. Жителям рекомендуется ограничить выход из дома без острой необходимости — это особенно касается людей старшего возраста.

В области открывается ряд предприятий малого и среднего бизнеса и торговые объекты, расположенные в отдельно стоящих зданиях. Торговые центры по-прежнему будут закрыты.

Роспотребнадзор Кузбасса выпустит детальные инструкции для того, чтобы все предприятия региона работали с соблюдением необходимых требований безопасности.

Также в обращении подчеркивается, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации ранее отмененные ограничительные меры будут восстановлены. Такие меры могут применяться и для отдельных территорий.

«Давайте беречь друг друга. Оставайтесь дома. От этого зависит ваше здоровье и здоровье ваших близких!», — призывает жителей Кузбасса Сергей Цивилев.

Напомним, в Новосибирской области на инфекция лабораторно подтверждена еще у 10 пациентов.

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