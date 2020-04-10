В Новосибирской области отменен запрет на движение большегрузов

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский подписал приказ, отменяющий запланированные ранее весенние ограничения на движение большегрузного транспорта в регионе.

Документ размещен на официальном сайте правительства Новосибирской области, он отменяет действие вышедшего ранее приказа министерства транспорта региона от 12 марта 2020 года №33.Напомним, согласно приказу, в Новосибирской области должны были с 13 апреля по 17 мая текущего года вступить в силу весенние ограничения на движение большегрузов.

Решение о неприменении этой весной в регионах ограничений движения по автодорогам регионального и местного значения транспорта с нагрузкой на ось, превышающей предельные значения в марте было принято на совещании у заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснулина.

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