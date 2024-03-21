Новосибирские власти намерены ограничить движение большегрузной и специальной техники по городским дорогам, дабы сохранить их целостность. Впрочем, ограничения будут действовать только в течение одного дня в третьей декаде апреля.

Как сообщил пресс-центр новосибирской мэрии, временные ограничения на движение автотранспорта в границах Новосибирска вступят в силу в 6 часов утра 22 апреля и продлятся до 22:00 того же дня. Согласно информации городских властей, проезд по городским автодорогам общего пользования в этот период будет запрещен транспортным средствам с разрешенной максимальной массой более 12 тонн, а также тем, для которых предприятием-изготовителем установлена максимальная скорость не более 30 км в час.

Причиной такого решения в городской администрации называют заботу о безопасности дорожного движения и сохранности городских дорог в период неблагоприятных весенних погодных условий. При этом отмечается, что под ограничение не попадут пассажирские автобусы, перевозки важных товаров (пищи, лекарств, топлива, почты) и коммунальных отходов, а также спецтехника и транспорт, задействованные в ремонте дорог, уборке улиц от снега и мусора, и ремонтно-строительных работах.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирске внедряют автоматическую систему контроля за вывозом мусора.