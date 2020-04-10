С начала 2020 года два предприятия Черепановского района произвели 1500 тонн гречки, а также около 300 тонн серых круп – ячневой, перловой и пшеничной. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

Такое количество круп позволит не только обеспечить продовольственную безопасность Новосибирской области, но и организовать поставки гречки в регионы России, а также за рубеж — в США и Германию.

«Ситуация, вызванная в первую очередь распространением коронавируса, послужила толчком для взрывного спроса на потребительском рынке в отношении крупы гречневой-ядрицы, спрос на которую у населения серьезно вырос, – рассказал министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко, — однако, благодаря тому, что была возобновлена работа элеваторного комплекса в Безменово, куда поступили дополнительные объемы сырья на переработку, запасы крупы в нашей области практически полностью восстановлены. В настоящее время на складах торговых сетей 490 тонн гречневой крупы».

Жители Новосибирской области потребляют в течение года около 45 тысяч тонн различных круп, том числе гречневой – 11 тысяч 600 тонн. В 2019 году потребление в пищу гречки составило в среднем по 4,2 кг на человека, при том, что по медицинским нормам потребления этот показатель составляет 2,3 кг.

«Даже при таких нормах потребления, с учетом мощностей нашего элеваторного комплекса в Безменово, мы не только себя обеспечиваем, но аналогичные объемы можем поставлять как в другие регионы, так и за пределы Российской Федерации, — рассказал министр, — например, формируются партии поставок в Германию и США».

Напомним, аграрии региона готовятся к предстоящей посевной в условиях пандемии.

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