Новосибирские аграрии готовятся к предстоящей посевной в условиях пандемии

Депутаты Заксобрания Новосибирской области обсудят, скажется ли на подготовке к весенним полевым работам пандемия коронавируса COVID-19. По мнению парламентария Глеба Поповцева, региональному минсельхозу нужно срочно провести инвентаризацию предприятий, выращивающих овощи на открытом грунте.

На подготовке к предстоящей посевной эпидемия уже сказалась: уже выросла стоимость удобрений, появились сложности в работе с банками, которые в условиях удаленной работы не успевают обрабатывать заявки аграриев.

«Первое, что стоит отметить, это трудности с запчастями. Поставщики, по понятной причине, не работают, и это создает определенную напряженность с ремонтом. Скачок курса доллара тоже сказывается на запчастях, — поделился своей точкой зрения депутат Законодательного Собрания Новосибирской области, руководитель сельхозпредприятия «Ярковское» Глеб Поповцев. — Если по зерновому рынку, я думаю, мы останемся в условиях прошлого года по объёмам производства, может быть, будет даже лучше. А вот овощной рынок вызывает сомнения и опасения».

По мнению агрария, в существующих условиях каждый регион будет заботиться, в первую очередь, о наполнении прилавков своих магазинов, чтобы не допустить дефицита того или иного продукта в области. Если удастся удержать цену на ГСМ, то стоимость продукции для потребителя вырастет не более, чем на 10-15%.

Глеб Поповцев также считает, что региональному минсельхозу нужно срочно провести инвентаризацию предприятий, выращивающих овощи на открытом грунте. «Необходимо понять, какие предприятия сегодня на плаву, реально оценить их финансовую устойчивость, их производственную базу, и предложить такие условия работы, которые смогут компенсировать то, что часть производителей овощной продукции сегодня либо закрылись, либо на пути к банкротству и поэтому речь идет об адресных, точечных дотациях».

Напомним, правительство региона утвердило план поддержки экономики Новосибирской области.

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