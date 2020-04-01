К поддержке новосибирских бизнесменов привлекут чат-ботов

В Новосибирском областном отделении «Опоры России» создан Центр антикризисной поддержки предпринимателей, который будет консультировать и помогать бизнесменам с помощью чат-ботов.

Как рассказала «Континенту Сибирь» возглавившая центр руководитель бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов Новосибирского областного отделения «Опоры России» Наталья Пинигина, в первую очередь новая структура будет информировать коммерсантов о тех мерах поддержки, которые уже есть. «Это для того, чтобы исключить панику у бизнесменов. С другой стороны, предприниматели не должны обольщаться насчет того, что все убытки от ограничительных мер в связи с коронавирусом им будут компенсированы, и принимали управленческие решения, исходя из реальной информации», — пояснила Наталья Пинигина.

Первый, информативный блок центра будет сформирован как по отраслевому принципу, так и по видам мер поддержки – налоговые, арендные, кредитно-финансовые и так далее. Второй блок – помощь в решении конкретных проблем. Для этого на электронных площадках центра будет форма обращения к экспертам. Третий блок – создание площадок взаимопомощи предпринимателям. В центр, по словам Натальи Пинигиной, уже обратились бизнес-тренеры, готовые бесплатно переформатировать «продажников» на дистанционную работу. Здесь же будут организованы акции помощи для предпринимателей, которые оказались в совсем критической ситуации. Четвертый блок – обратная связь. Центр будет выяснять, насколько меры поддержки бизнеса достаточны, собирать предложения и лоббировать их на региональном и федеральном уровнях.

Работа центра будет строиться дистанционно. Во-первых, это «горячая линия» 8-800-444-50-74. Кроме того, сотрудники центра сейчас завершают наполнение информацией чат-ботов в соцсети «ВКонтакте» и мессенджере Telegram. Там же будет организована обратная связь с коммерсантами.

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