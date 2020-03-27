27 марта в Кемерове состоялась XIII отчетно-выборная конференция Кемеровской территориальной организации Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности. Делегаты подвели итоги пятилетней работы, определили задачи на будущее, избрали председателя теркома Росуглепрофа.

Кемеровская территориальная организация – крупнейшая по численности в Росуглепрофе и в Федерации профсоюзных организаций Кузбасса. На сегодня в ее состав входят 18 первичных профсоюзных организаций, которые объединяют 22 тыс. работающих членов профсоюза и почти 13 тыс. пенсионеров.

Основными направлениями работы теркома являются социальное партнерство с работодателями по вопросам создания безопасных условий труда, социальная и правовая защита работников и членов их семей.

По итогам тайного голосования председателем Кемеровской территориальной организации Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности на новый срок избран Анатолий Шварченко, который на протяжении 20 лет бессменно возглавляет терком Росуглепрофа и профсоюзный комитет АО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК).

«За прошедшие пять лет в партнерстве с федеральными и региональными властями и работодателями нам удалось сохранить основные льготы и социальные гарантии для работников и ветеранов угольной отрасли, которые предусмотрены действующими на предприятиях коллективными договорами, — отмечает Анатолий Шварченко. – В качестве приоритетов на будущее определены такие задачи, как расширение существующего социального пакета льгот, совершенствование законодательства в области регулирования режима труда и отдыха горняков».

Помимо избрания председателя Кемеровской территориальной организации Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности сформирован новый состав территориального комитета и ревизионной комиссии.

Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию, организаторы конференции предусмотрели сокращенный регламент работы мероприятия и ограниченный по численности его состав, кроме того все участники использовали средства индивидуальной защиты (маски).

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