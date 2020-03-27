В Томске и Омске COVID-19 скорректировал движение общественного транспорта

В Омске и Томске в ближайшее время будет сокращено время работы общественного транпорта.

На официальном сайте администрации Томска опубликовано предупреждение о временном изменении интервалов движения городского общественного транспорта. Так будние дни автобусы в Томске будут начинать работу в 6 часов утра, а в выходные и праздничные дни – в 6.30. При этом интервал движения общественного транспорта в рабочие дни не должен превышать 10 минут, в межпиковое время – 15 минут. В нерабочие дни транспорт будет работать в часы пик с интервалом 15 минут, после 21 часа до 30 минут.

В Омске также прогнозируется снижение пассажиропотока, поэтому работа транспорта будет организована по расписанию выходного дня. Ситуация будет отслеживаться департаментом транспорта и при необходимости количество выпускаемого транспорта корректироваться.

Мэр Омска Оксана Фадина поручила директору департамента транспорта рекомендовать частным перевозчикам продолжать работу на всех маршрутах в период с 30 марта по 3 апреля, а в случае отказа работать, принять меры по замене перевозчика муниципальным транспортом.

Напомним, в Новосибирском метро в связи с угрозой коронавируса изменится режим работы.

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