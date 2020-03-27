Рост курса иностранной валюты и ситуация с коронавирусом не сказались на подготовке сибирских регионов к предстоящей посевной. Власти регионов СФО рапортуют о высоком проценте готовности семян и техники, аграрии также считают, что весенние полевые работы пройдут в «штатном режиме».

В этом году общая посевная площадь в Новосибирской области превысит прошлогоднюю на 37 тыс. га, составив 2 млн 260 тыс. га. Из них 1 млн 890 тыс. га отведут под яровой сев. Как рассказал на прошедшей в марте пресс-конференции министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко, прирост посевов будет обеспечен за счет зерновых культур, общая площадь которых возрастет в этом году на 48 тыс. га, достигнув 1 млн 464 тыс. га. Среди зерновых культур лидирует яровая пшеница, посевы которой вырастут на 30 тыс. га. В бобовых культурах приоритет за горохом. «Это культуры, наиболее востребованные на внешних рынках. Сельхозтоваропроизводители связывают свои ожидания с их поставками за пределы России», — пояснил министр. Также, по словам Евгения Лещенко, в этом году в регионе возрастет площадь посева технических культур. Диверсификация растениеводства идет, по его оценке, не такими темпами, как пару лет назад, однако аграрии выходят на 168 тыс. га, прибавив 10 тыс. га. «Есть существенное отличие (от посевной-2019. — «КС»). После прошлогоднего массового нашествия вредителя, капустной моли, наши крестьяне стали осторожнее относиться к расширению посевных площадей под рапс. Если в прошлом году было незначительное сокращение посевных площадей рапса, они составляли 90 тыс. га, в этом году только 77 тыс. га планируют посеять. Хотя культура, безусловно, востребована», — рассказал министр. В текущем году в регионе продолжится рост посевов масличного льна. Если в прошлом году было засеяно 32 тыс. га, в этом году площадь посевов составит более 50 тыс. га. «Культура ориентирована исключительно на поставку за пределы РФ. Что можно приветствовать, поскольку у нас есть амбициозные планы по увеличению валютной выручки за счет продукции АПК», — добавил Евгений Лещенко.

Что касается технической подготовки к посевной в Новосибирской области, процесс накопления ресурсов пока еще идет. И его темпы, по оценке министра, по большинству позиций в два-три раза превышают прошлогодние. В текущем году аграрии запасли 6900 тонн элитных и оригинальных семян, почти в три раза больше, чем в прошлом году (2300 тонн). Кондиционность семян составляет 88%. В семи районах полностью засыпаны кондиционные семена — Маслянинский, Кыштовский, Чулымский и другие. В два раза больше заготовлено минеральных удобрений, 45 тыс. тонн в этом году против 21 тыс. тонн прошлогодних. Летнее дизельное топливо пока есть не на всех нефтебазах, однако ситуацию с обеспечением аграриев ГСМ министр оценил как «очень неплохую». «Почти 10 тыс. тонн дизельного топлива из общей потребности в 36 тыс. тонн уже находится на базах сельхозпредприятий. Также накоплено более тысячи тонн бензина, это 46% от потребности», — пояснил Евгений Лещенко. В текущем году крестьяне закупили 212 единиц сельхозтехники и оборудования на сумму 930 млн рублей. Больше закупается тракторов — с начала года приобрели 49, в прошлом году было в два раза меньше. Кроме того, аграрии купили 11 зерноуборочных комбайнов. «Ежегодно увеличиваются объемы применения минеральных удобрений. Если будем соблюдать темп, через два-три года выйдем на объемы применения удобрений Красноярского края. 76 тыс. тонн план на этот год, но уже сейчас есть четкое понимание того, что план будет превышен», — рассказал глава министерства.

По данным Евгения Лещенко, общая стоимость проведения весенних полевых работ в регионе в этом году обойдется в 7,5 млрд рублей. Напомним, в прошлом году она составляла 6,9 млрд рублей. Рост более чем на полмиллиарда рублей вызван ростом цен на материально-технические ресурсы, в том числе запчасти к технике, и средства химзащиты — пестициды. Почти две трети суммы будет закрыто за счет собственных оборотных средств аграриев. Кроме того, хозяйства планируют взять 1,9 млрд рублей кредитов. Сейчас выдано уже более 1,5 млрд рублей. В прошлом году крестьяне в основном тратились на ГСМ, сейчас на первой позиции — удобрения и средства защиты растений, на которые пойдут почти 4 млрд рублей.

Как и Новосибирская область, другие зерновые регионы СФО в текущем году оставят посевные площади примерно на прошлогоднем уровне. В Алтайском крае посевная площадь в этом году не изменится и составит, как и в 2019-м, 6,5 млн га. Как рассказали «Континенту Сибирь» в пресс-службе правительства Алтайского края, зерновые и зернобобовые культуры весной, по предварительным данным, планируется посеять на площади 3,259 млн га, что больше 2019 года на 90 тыс. га. Под масличные культуры хозяйства края намерены отвести, как и в 2019 году, более 1,1 млн га. Увеличение площадей под зерновыми и зернобобовыми и сохранение объемов сева масличных, по словам краевых властей, обусловлено в первую очередь развитием экспортных связей. Сама подготовка к комплексу весенних полевых работ в регионе идет в плановом режиме. Ведется оценка качества семян, приобретаются минеральные удобрения, которых уже сейчас закуплено 45 тыс. тонн — в два раза больше, чем в прошлом году. Подготовлено к посевной 90% техники. «Тактика и стратегия проведения весенней полевой кампании будут определяться в первую очередь погодным фактором. Имеющиеся технические возможности аграриев позволяют им при благоприятной погоде провести все технологические операции в оптимальные агротехнические сроки — за 22–25 дней», — уточнили в пресс-службе правительства Алтайского края.

Омская область в текущем году планирует засеять 3,4 млн га, чуть более прошлогодних площадей. По данным регионального минсельхоза, планируется ввести в оборот не менее 29 тыс. га неиспользуемой пашни. Посевная площадь зерновых и зернобобовых культур по сравнению с 2019 годом увеличится на 62 тыс. га и составит 2 млн га, площадь масличных культур увеличится на 20 тыс. га, составив 329 тыс. га. Для проведения ярового сева подготовлено 1,3 тыс. га почвы (48% от площади сева). В регионе заготовлено 359,4 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых. Из них было проверено более 80%. 65,6% из объема проверенных семян соответствуют кондиции. Аграрии Омской области закупили 14,9 тыс. тонн минеральных удобрений, всего же к посевной планируется приобрести не менее 21,5 тыс. тонн, примерно на уровне прошлогодних объемов. Что касается техники, в весенних полевых работах в регионе примут участие 7 тыс. 330 тракторов, 11 тыс. 820 сеялок, 615 посевных комплексов. Сейчас готовность техники составляет около 85%. По планам, крестьяне вложат в технику в этом году 3,9 млрд рублей, региональный бюджет выделит 250 млн рублей в качестве субсидий. Всего из федерального и регионального бюджетов на посевную в Омской области в текущем году планируется выделить 382 млн рублей.

Прошлогодние объемы посевных площадей намерен в этом году сохранить Красноярский край. По информации заместителя министра сельского хозяйства и торговли Красноярского края Ильи Васильева, посевная площадь сельхозкультур составит 1 млн 477 тыс. га. Зерновые и зернобобовые займут 932,5 тыс. га, на 18 тыс. га больше в сравнении с 2019 годом. Под технические культуры отведено 140,5 тыс. га, в том числе почти 127 тыс. га под рапс. «Сельхозпроизводители края на 96% подготовили пахотные земли к проведению посевной кампании. Обеспеченность семенами стопроцентная. Требованиям ГОСТа соответствует 77% семян зерновых и зернобобовых, этот показатель выше прошлогоднего на 10%», — цитирует Илью Васильева пресс-служба краевого правительства. Перед началом посевной регион традиционно ставит перед собой амбициозные цели по будущему урожаю, поскольку в 2019 году урожайность зерна в регионе составила 23,9 центнера с гектара — рекорд в сельскохозяйственной истории региона. Кроме того, край занял первое место в России по производству семян рапса.

Сибирские аграрии не рассчитывают, что посевная в текущем году пройдет легко, однако полагают, что внешние факторы — экономические и общественные — на ней практически не скажутся. По мнению генерального директора компании «Соколово» Анатолия Степанова, в техническом плане весенние работы будут «не легче и не сложнее». «Что касается финансов, будет тяжелее из-за роста цен на удобрения, средства защиты растений, запасные части и новую технику. Причина известна — роста курс доллара. Динамика роста цен на ресурсы сохраняется. Это плохо для аграриев. Цены на зерно не растут так же быстро. Опять рассчитывать на господдержку? Это неправильно. Планирование, что именно сеять, как всегда, спортлото. На что будет цена, а на что не будет, никому неизвестно. Опять уповать на принцип «чем хуже, тем лучше»? Чем хуже урожай, тем выше цены», — рассказал «Континенту Сибирь» Анатолий Степанов. Он считает, что никакие факторы — ни погодные, ни политические, ни экономические — не повлияют на посевную в Новосибирской области в этом сезоне. «Как всегда, все планируемые к посеву площади будут засеяны. Вопрос даже не в том, что вырастет и что будем убирать, а в том, будут ли на рынке цены, достойные вкладу крестьян», — добавил аграрий. По словам генерального директора «Новосибирской продовольственной корпорации» Александра Теплякова, ситуация на рынке АПК региона сегодня развивается «в штатном режиме».

«На экономические факторы в этом году грех обижаться, цены на молоко и пшеницу совершенно адекватные, поэтому для тех, у кого сохранилось зерно, цены сейчас хорошие. Обижаться на рынок не стоит, в этой части все нормально», — рассказал Александр Тепляков. Он добавил, что положительным фактором, влияющим на посевную, могло бы стать снижение цен на ГСМ для крестьян, о необходимости которого ранее говорил президент России. «Посмотрим, как отреагируют власти на призыв президента», — сказал глава «Новосибирской продовольственной корпорации».

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.