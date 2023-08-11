В Красноярском крае заготовят 11,6 тонны семян хвойных деревьев для восстановления лесов

Специалисты лесничеств и арендаторы с начала года собрали 3,3 тонны семян хвойных пород деревьев для восстановления лесов в Красноярском крае после вырубок и пожаров. Собирать семена продолжат до конца года, так как основную часть традиционно заготавливают в осенний период, сообщают в пресс-центре краевого правительства.

«Всего в этом году по краю мы планируем заготовить 11,6 тонны семян ели, кедра и сосны. Отмечу, Красноярский край является одним из лидеров по объемам заготавливаемого лесосеменного сырья, что позволяет нам выращивать достаточное количество посадочного материала и планомерно увеличивать площади лесовосстановления в регионе», — подчеркнул исполняющий обязанности министра лесного хозяйства края Алексей Панов.

Все собранные семена поступают на проверку в Центр защиты леса Красноярского края. После проведения исследований, семена помещают в специальные колбы и хранят на складах при определенной температуре и влажности воздуха. Согласно многолетней статистике практически все семена имеют 1 (высший) класс качества. В регионе также сформирован запас семян на случай неурожайных лет объемом 8,8 тонны.

Весной специалисты высеивают семена в питомниках и мини-теплицах, проводят агроуходы, а после того как из семечек вырастают сеянцы — высаживают их в лесах края. Так, в рамках нацпроекта «Экология» в этом году леса восстанавливают на площади 123,7 тыс. га.

Всего в крае 32 лесных питомника и четыре мини-теплицы. В них специалисты выращивают сеянцы с закрытой корневой системой, которые имеют практически 100 % приживаемость. В настоящее время ведется строительство еще двух теплиц на территории Емельяновского лесничества.

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