Совладелец кемеровской «Зимней вишни» экстрадирован в Россию

Совладелец сгоревшего кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский экстрадирован из Польши в Россию. Бизнесмену вменяется дача взятки.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ, Вячеслав Вишневский был задержан в Польше в марте прошлого года. Надзорный орган направил запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности, однако у бизнесмена была собственность в странах Евросоюза, банковские счета, он был резидентом с правом законного пребывания. После предоставления польским силовикам достаточного количества доказательств вины коммерсанта, его удалось доставить в Россию.

По данным следствия, директор компании «Кемеровский Кондитерский Комбинат» и совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский передал через подконтрольную компанию взятку в размере 7 млн рублей начальнику Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой. В итоге, несмотря на явные нарушения, коммерсант получил соответствующее разрешение для ввода объекта строительства и реконструкции – ТРЦ — в эксплуатацию. Напомним, пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали.

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