В Новосибирске планируют построить студенческий кампус за 19 миллиардов рублей

В межвузовском кампусе, который будет построен в Новосибирске, будет жить и обучаться около 17 тысяч студентов. Площадка, на которой он будет находиться, пока не определена. Объект планируется возводить в рамках федерального проекта «Экспорт образования». Об этом сообщает ТАСС.

Стоимость строительства предварительно оценивается в 19,4 миллиарда рублей. Кампус намечается строить с привлечением частных инвестиций. Будут привлечены и федеральные средства по проекту «Экспорт образования». Площадки для будущего студенческого жилья определены и в левобережной, и в правобережной частях Новосибирска: на 10 тысяч мест общей площадью 120 тысяч квадратных метров и на 7 тысяч мест общей площадью жилья 84 тысячи квадратных метров. В областном минобре сообщили, что строительство начнется в 2020 году и займет два года. Интерес к проекту уже проявили 11 новосибирских вузов.

Национальный проект «Образование», частью которого является «Экспорт образования», рассчитан на пять лет с 2019 по 2024 год. На него выделено 784,5 миллиарда рублей. Главная заявленная задача проекта – вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

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