Власти Новосибирской области создадут штаб, который будет следить за ценами на продукты питания и их наличием на региональном рынке. В состав штаба войдут чиновники и представители бизнеса.

Опубликован проект постановления губернатора Новосибирской области о создании штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков региона. Как следует из документа, штаб будет координировать взаимодействие властей и бизнесменов «по вопросам сбалансированности рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». В том числе, штаб будет следить за ценами, ассортиментом и ситуацией в хозяйствующих субъектах.

Постановлением также рекомендовано Новосибирскому областному союзу потребительских обществ «обеспечить закупку сельскохозяйственной продукции, формирование запасов для организации бесперебойной торговли в собственной торговой сети и на рынках». Штаб возглавит заместитель губернатора Новосибирской области Вячеслав Ярманов. В состав штаба вошли глава регионального минсельхоза Евгений Лещенко, другие чиновники, а также представители производств – гендиректор «Кудряшовского мясокомбината» Эдуард Щеколов, директор по маркетингу компании «Агрохолдинг Сибирский Премьер» Галина Лупанова, главный специалист племзавода «Ирмень» Павел Иваровский, глава ассоциации предприятий хранения и переработки зерна «Новосибирские элеваторы». Кроме того, в штабе будут работать топ-менеджеры сибирских подразделений федеральных ритейлеров «Лента», «Магнит» и «Пятерочка».

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