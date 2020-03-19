Ажиотаж вокруг коронавируса вызвал повышенный спрос на товары первой необходимости и продукты длительного хранения – это уже однозначно подтвердили в крупных торговых сетях Новосибирска. И пока минпромторг уверяет, что держит под контролем изменение цен в связи с коронавирусом, горожане начали замечать повышенные ценники в продуктовых магазинах.

В крупных торговых сетях корреспонденту «Континента Сибирь» подтвердили, что столкнулись с повышенным спросом на ряд товаров и в данный момент увеличивают заказы поставщикам. К этому же призывали ритейлеров и власти Новосибирской области.

«Мы наблюдаем растущий спрос на крупы, макароны, консервы и другие товары с длительным сроком хранения. Магазины с нагрузкой справляются. Мы увеличиваем заказы. Дефицита продуктов нет», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе компании «Ашан Ритейл Россия».

В розничной сети «Магнит» также заметили повышенный спрос на продукты питания длительного хранения, но уверили, что держат ситуацию под контролем.

«Мы полностью контролируем ситуацию с поставками, закупаем в больших объемах. В магазинах держим увеличенный запас базовых товаров. На складах сформированы запасы продуктов питания, в первую очередь, бакалеи, средств личной гигиены, бытовой химии, детского питания, кормов для животных. Мы мониторим уровень спроса и запасов, чтобы иметь возможность быстро реагировать на всплески спроса в любом из 65 регионов нашего присутствия», — отметили в пресс-службе «Магнита».

Стали активнее закупать крупы, консервы, макаронные изделия, а также средства гигиены и моющие средства покупатели магазинов компании «METRO Кэш энд Керри». Здесь сообщили, что работают над ускорением размещения товаров указанных групп в торговых залах, в том числе путём наращивания оптовой палетной выкладки. Более того, распределительные центры, склады и логистика, как отметили в компании, готовы к удовлетворению и более высокого спроса.

В магазинах «Быстроном» «Континенту Сибирь» рассказали о спросе на заморозку длительного хранения, а в компании «Лента» ответили, что увеличивают запасы продукции на случай повышенного спроса.

Учредитель новосибирского дистрибьютора ТД «АБК — Новая Сибирь» и глава сети дискаунтеров «Низкоцен» Виктор Шкуренко отмечал, что запасов продуктов питания в случае ажиотажного спроса со стороны покупателей хватит. «Сегодня у нас запасы на 1,5 месяца», — пояснил Шкуренко.

В соседних регионах Сибири также отчитались о том, что проблем с запасом продуктов нет. Так, губернатор Омской области Александр Бурков лично побывал в магазинах сетей «Пятерочка» и «Лента», чтобы удостовериться в наличии продуктов. Текущий уровень запасов глава области оценил более чем на 40 дней и призвал жителей региона не расходовать весь семейный бюджет на продукты.

Впрочем, сами горожане – покупатели магазинов – больше опасаются не того, что в один прекрасный момент не обнаружат на полках магазинов необходимых товаров, а повышения на них цен. Поэтому и стремятся «закупиться» впрок, тем самым периодически провоцируя появление пустых полок, где должна быть гречка, макароны и другие товары из разряда «бакалеи».

Такое поведение, конечно, больше характерно для пожилых новосибирцев, имеющих невысокие пенсии. Молодые работающие горожане к возможному дефициту или подорожанию гречки относятся скорее «философски».

«Думала, может быть стоит взять тех же круп, макарон, консервов? Сомневаюсь, что возникнет дефицит продуктов, а вот подорожать могут… Например, мои родители сейчас активно закупаются. Среди своих ровесников такой тенденции не наблюдаю», — рассказала молодая мама Анна, жительница Кировского района Новосибирска.

Однако некоторые новосибирцы уже сейчас отмечают резкое повышение цен в магазинах города – причем, на самые разные товары.

«На выходные был в «Быстрономе» — цены практически на всё подскочили. А в «Магните» за одну ночь цена на минералку «Касмалинская» выросла до 40 рублей, хотя накануне стоила не дороже 30», — рассказал читатель «Континента Сибирь» Александр, житель Ленинского района Новосибирска.

При этом пока сложно сказать, с чем именно связано подорожание продуктов. Ранее министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров сообщал СМИ, что сотрудники минпромторга проводят ежедневный мониторинг ситуации и пока не зафиксировали «повышений цен, не связанных с тенденциями рынка». А в том же в «Магните» корреспонденту «Континента Сибирь» уточнили, что работают с поставщиками не только по вопросу объема поставок, но и по контролю цен на продукцию.

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