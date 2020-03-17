Новосибирских фермеров позовут на сбор полыни

Компания «Сиббиотех» планирует создать в Биотехнопарке производство артемизининовой кислоты, используемой в создании лекарств от малярии. Сырье для производства – однолетнюю полынь – по планам бизнесменов будут выращивать местные фермеры.

Биотехнологический проект во вторник был представлен участникам совета по инвестициям при губернаторе Новосибирской области. На базе нового производства бизнесмены готовятся выпускать не менее 7,5 т артемизинина и 1,5 т артемизининовой кислоты в год. Это группа препаратов, которые обладают наиболее быстрым действием среди всех существующих в настоящее время лекарств против тропической малярии. Инвестиции в проект составят 671,2 млн рублей. Запуск проекта запланирован на октябрь 2021 года, выход на проектную мощность – октябрь 2022 года. Добывать сырье будут из однолетней полыни, которую, по расчетам коммерсантов, начнут охотно выращивать новосибирские фермеры. Чистая прибыль предприятия, по прогнозам коммерсантов, после выхода на проектную мощность составит около 100 млн рублей в год.

Для будущего предприятия бизнесмены попросили 2 га земли в Биотехнопарке в аренду без торгов, налоговые льготы и субсидии. Участники совета отнеслись к проекту с некоторым скептицизмом, а глава наукограда Кольцово, где находится Биотехнопарк, Николай Красников выразил сомнение в пригодности выбранного коммерсантами участка для их целей. По словам Николая Красникова, этот участок не годится для капитального строительства, и строительства в принципе, и компания «Катрен» планировала там создать что-то вроде парка. «Это вопрос экологии!», — строго посмотрел на представителя «Сиббиотеха» мэр наукограда. Впрочем, участвовавший в инвестсовете первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков предложил оценивать проект с точки зрения бизнеса и провести консультации коммерсантов с властями Кольцово по выбору участка после того, как проект будет ближе к реализации.

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