В компании «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) введен в эксплуатацию второй тепловоз ТЭМ2Н-УГМК. Локомотив выпущен на АО «Шадринский автоагрегатный завод» (предприятие машиностроительного комплекса УГМК). Новая машина пополнила локомотивный парк филиала «Кедровский угольный разрез».

Первый в угольной компании ТЭМ2Н-УГМК приступил к работе в филиале «Краснобродский угольный разрез» осенью прошлого года. ТЭМ2Н-УГМК – это новая машина. В отличие от модернизированных локомотивов она собрана на совершенно новой экипажной части (рама, ходовые тележки и колесно-моторные блоки) от тепловоза ТЭМ-18ДМ, выпускаемой на Брянском машиностроительном заводе. Шадринский локомотив оснащен современными системами управления, контроля и диагностики, которые гарантируют комфортные и безопасные условия работы машинистов.

На Кедровском разрезе ТЭМ2Н-УГМК задействован на выполнении всех работ, предусмотренных технологическим процессом. Кроме того, тепловоз сертифицирован и может выезжать на пути общего пользования РЖД. Еще один ТЭМ2Н-УГМК пополнит локомотивный парк предприятия весной этого года.

С 2014 года в рамках программы обновления локомотивного парка Кедровский угольный разрез получил шесть модернизированных на ШААЗе тепловозов ТЭМ2-УГМК. Всего в УК «Кузбассразрезуголь» на сегодняшний день работают 16 таких локомотивов.

«В перспективе компания планирует заменить еще три устаревших ТЭМ2 на ТЭМ2Н-УГМК, выпущенных Шадринским автоагрегатным заводом», – комментирует начальник управления железнодорожного транспорта АО «УК «Кузбассразрезуголь» Василий Альбощий.

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