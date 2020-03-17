Следом за НГУ, НГЭИУ и НГТУ из-за угрозы коронавируса от очной формы обучения отказался СИУ РАНХиГС. С сегодняшнего дня занятия в вузе переводятся в дистанционный режим, а иногородним студентам, проживающим в общежитиям, руководство академии рекомендует вернуться домой.

По сообщению руководства вуза, с сегодняшнего дня все образовательные услуги будут в полном объеме оказываться в заочной форме через Систему дистанционного обучения РАНХиГС и систему «ПРОМЕТЕЙ». Иногородним студентам, постоянно проживающим в общежитиях, рекомендуют вернуться домой – при условии, что в родных регионах нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Что касается ранее анонсированных внеучебных мероприятий Сибирского института управления РАНХиГС, все они также были переведены в онлайн-формат, а те, которые нельзя было перевести – отложены. В их число попали форум «День карьеры», VII Международный научный молодежный форум на иностранных языках «Глобальные изменения: взгляд молодежи» и Всероссийский Форум специалистов помогающих профессий с международным участием «Настоящее будущее. Актуальные проблемы и тенденции в сфере психического здоровья».

Дистанционная форма обучения, как уточнили в вузе, будет вестись до 12 мая, сроки проведения отложенных мероприятий пока не определены. При этом режим работы структурных подразделений остается прежним.

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